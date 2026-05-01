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Tema do enredo de 2027, Monarco ganhará tributo na Feijoada da Família Portelense, neste sábado
Carnaval

Tema do enredo de 2027, Monarco ganhará tributo na Feijoada da Família Portelense, neste sábado

Evento apresentações dos filhos e netos do sambista, além da Velha Guarda Show

Evento acontecerá na quadra da Portela, celebrou 103 anos de fundação em abrilErica Martin / Arquivo O Dia

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Rio - A Portela realiza neste sábado (2), a partir das 13h, mais uma edição da tradicional Feijoada da Família Portelense, na quadra da escola, em Madureira. O encontro terá a presença do carnavalesco Paulo Barros, autor do enredo “Ao Mestre, com Carinho”, que vai homenagear Monarco no Carnaval de 2027.
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    Tema do enredo de 2027, Monarco ganhará tributo na Feijoada da Família Portelense, neste sábado

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    Monarco será enredo da Portela no Carnaval 2027 - Divulgação
    Evento acontecerá na quadra da Portela, celebrou 103 anos de fundação em abril - Erica Martin / Arquivo O Dia

    A família do eterno baluarte será uma das atrações da tarde. Mauro Diniz e Marquinhos Diniz, filhos de Monarco, além de João Diniz e Juliana Diniz, netos do compositor, participam do evento, que contará, também, com apresentação da Velha Guarda Show e do elenco da Portela.

    Para Paulo Barros, a presença na quadra marca mais um passo na construção de um carnaval feito junto à comunidade e à memória da escola.

    "Estar na quadra da Portela, ao lado da família de Monarco e da comunidade portelense, é uma emoção muito grande. Esse enredo nasce do carinho, da gratidão e da responsabilidade de contar a história de um mestre que ajudou a construir a alma da Portela", afirma o carnavalesco.
    Em 2027, a Portela será a 1ª escola a desfilar na terça-feira de Carnaval.

    Os últimos ingressos e mesas do lote atual estão disponíveis pela Internet. Haverá, também, venda na bilheteria. A quadra fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira.
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