Tema do enredo de 2027, Monarco ganhará tributo na Feijoada da Família Portelense, neste sábado

Evento acontecerá na quadra da Portela, celebrou 103 anos de fundação em abril - Erica Martin / Arquivo O Dia

Evento acontecerá na quadra da Portela, celebrou 103 anos de fundação em abrilErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 01/05/2026 07:46

Rio - A Portela realiza neste sábado (2), a partir das 13h, mais uma edição da tradicional Feijoada da Família Portelense, na quadra da escola, em Madureira. O encontro terá a presença do carnavalesco Paulo Barros, autor do enredo “Ao Mestre, com Carinho”, que vai homenagear Monarco no Carnaval de 2027.