Novo pavilhão da Estácio de Sá - Rafael Arantes / Divulgação

Novo pavilhão da Estácio de SáRafael Arantes / Divulgação

Publicado 04/05/2026 05:00

Rio - "Centenário do Berço do Samba: Onde o samba virou Escola e o Brasil se fez Carnaval". Esse é o título do enredo da Estácio de Sá para 2027. No ano em que celebra 100 anos, a Vermelho e Branco contará sua trajetória, destacando o pioneirismo no universo das escolas de samba, a partir da fundação da Deixa Falar.

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Em seu quarto ano consecutivo na agremiação, o carnavalesco Marcus Paulo já trabalhava no desenvolvimento do enredo desde o final do último desfile.



"No Largo do Estácio, nasceu muito mais que uma festa. Nasceu uma revolução cultural. Celebrar este centenário é reconhecer a origem, honrar a ancestralidade e afirmar que o samba segue vivo, ensinando e encantando. Aqui, a Turma do Estácio transformou o samba em escola, deu forma ao desfile e ensinou o Brasil a tocar e sambar o verdadeiro samba de escola de samba", comenta o carnavalesco.



Para o historiador Luiz Antonio Simas, tanto a agremiação, como o bairro, têm papel fundamental na construção e fortificação do Carnaval e das escolas de samba do Brasil.



"O bairro do Estácio tem uma relação visceral com a história do samba do Rio de Janeiro. Por isso, quando a gente relembra do centenário dessa escola de samba tão importante a gente está falando de uma história que precisa ser contada. Eu não tenho dúvida alguma que a Estácio de Sá é o berço do samba de São Sebastião do Rio de Janeiro", destaca Simas.



Mudança no pavilhão



Além do enredo, as festividades pelo centenário vão além da Avenida. Antes mesmo de oficializar o tema do próximo desfile, a escola realizou uma mudança em seu pavilhão, celebrando a Deixa Falar e da Unidos do São Carlos.



"A mudança que a Estácio faz no pavilhão conseguiu conciliar o respeito a tradição apontando para o futuro. A escola honrou seu passado e dialogou com o presente. A tradição é algo que se renova", completa Simas.



A Estácio será a terceira escola a desfilar no sábado de Carnaval, dia 6 de fevereiro. A escola busca o retorno para o Grupo Especial, onde esteve pela última vez em 2020. Em seu quarto ano consecutivo na agremiação, o carnavalesco Marcus Paulo já trabalhava no desenvolvimento do enredo desde o final do último desfile."No Largo do Estácio, nasceu muito mais que uma festa. Nasceu uma revolução cultural. Celebrar este centenário é reconhecer a origem, honrar a ancestralidade e afirmar que o samba segue vivo, ensinando e encantando. Aqui, a Turma do Estácio transformou o samba em escola, deu forma ao desfile e ensinou o Brasil a tocar e sambar o verdadeiro samba de escola de samba", comenta o carnavalesco.Para o historiador Luiz Antonio Simas, tanto a agremiação, como o bairro, têm papel fundamental na construção e fortificação do Carnaval e das escolas de samba do Brasil."O bairro do Estácio tem uma relação visceral com a história do samba do Rio de Janeiro. Por isso, quando a gente relembra do centenário dessa escola de samba tão importante a gente está falando de uma história que precisa ser contada. Eu não tenho dúvida alguma que a Estácio de Sá é o berço do samba de São Sebastião do Rio de Janeiro", destaca Simas.Além do enredo, as festividades pelo centenário vão além da Avenida. Antes mesmo de oficializar o tema do próximo desfile, a escola realizou uma mudança em seu pavilhão, celebrando a Deixa Falar e da Unidos do São Carlos."A mudança que a Estácio faz no pavilhão conseguiu conciliar o respeito a tradição apontando para o futuro. A escola honrou seu passado e dialogou com o presente. A tradição é algo que se renova", completa Simas.A Estácio será a terceira escola a desfilar no sábado de Carnaval, dia 6 de fevereiro. A escola busca o retorno para o Grupo Especial, onde esteve pela última vez em 2020.

O vídeo oficial do anúncio do enredo será divulgado nesta segunda-feira (4), no novo canal da escola no YouTube (www.youtube.com/@canalestaciodesa)