Novo pavilhão da Estácio de SáRafael Arantes / Divulgação
Em seu quarto ano consecutivo na agremiação, o carnavalesco Marcus Paulo já trabalhava no desenvolvimento do enredo desde o final do último desfile.
"No Largo do Estácio, nasceu muito mais que uma festa. Nasceu uma revolução cultural. Celebrar este centenário é reconhecer a origem, honrar a ancestralidade e afirmar que o samba segue vivo, ensinando e encantando. Aqui, a Turma do Estácio transformou o samba em escola, deu forma ao desfile e ensinou o Brasil a tocar e sambar o verdadeiro samba de escola de samba", comenta o carnavalesco.
Para o historiador Luiz Antonio Simas, tanto a agremiação, como o bairro, têm papel fundamental na construção e fortificação do Carnaval e das escolas de samba do Brasil.
"O bairro do Estácio tem uma relação visceral com a história do samba do Rio de Janeiro. Por isso, quando a gente relembra do centenário dessa escola de samba tão importante a gente está falando de uma história que precisa ser contada. Eu não tenho dúvida alguma que a Estácio de Sá é o berço do samba de São Sebastião do Rio de Janeiro", destaca Simas.
Mudança no pavilhão
Além do enredo, as festividades pelo centenário vão além da Avenida. Antes mesmo de oficializar o tema do próximo desfile, a escola realizou uma mudança em seu pavilhão, celebrando a Deixa Falar e da Unidos do São Carlos.
"A mudança que a Estácio faz no pavilhão conseguiu conciliar o respeito a tradição apontando para o futuro. A escola honrou seu passado e dialogou com o presente. A tradição é algo que se renova", completa Simas.
A Estácio será a terceira escola a desfilar no sábado de Carnaval, dia 6 de fevereiro. A escola busca o retorno para o Grupo Especial, onde esteve pela última vez em 2020.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.