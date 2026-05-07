Virginia Fonseca segue como rainha de bateria da Grande Rio Reprodução/Instagram
Grande Rio confirma Virginia Fonseca como rainha de bateria em 2027
Influenciadora segue no posto após enfrentar problemas na estreia pela agremiação
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