Virginia Fonseca segue como rainha de bateria da Grande Rio Reprodução/Instagram

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Rio - A Grande Rio comunicou a permanência de Virginia Fonseca como rainha de bateria para o Carnaval 2027. O anúncio aconteceu por meio de uma publicação nas redes sociais da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (7). 
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Look usado por Virginia Fonseca no desfile da Grande Rio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca seguirá na agremiação para Carnaval 2027 - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca segue como rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram
"Pronta para mais uma temporada! Que venha 2027, rainha", anunciou. 
A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio foi marcada por tensão. A influenciadora recebeu vaias de pessoas da arquibancada ao ser anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola. 
A fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Visivelmente incomodada, Virginia precisou retirar parte da fantasia no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo.