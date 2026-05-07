Virginia Fonseca segue como rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca segue como rainha de bateria da Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 16:25

Rio - A Grande Rio comunicou a permanência de Virginia Fonseca como rainha de bateria para o Carnaval 2027. O anúncio aconteceu por meio de uma publicação nas redes sociais da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (7).

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"Pronta para mais uma temporada! Que venha 2027, rainha", anunciou.

A fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Visivelmente incomodada, Virginia precisou retirar parte da fantasia no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo.