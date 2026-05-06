Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora: ’Que honra’ - Reprodução de vídeo

Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora: ’Que honra’Reprodução de vídeo

Publicado 06/05/2026 07:02

Rio - Lexa, de 31 anos, foi anunciada como a nova rainha bateria da Em Cima da Hora, da Série Ouro, nesta terça-feira (5), durante o evento de lançamento do enredo para o Carnaval 2027, "Luzia Pinta - Da Calunga Grande aos Calundus da Cura". Para a ocasião, a cantora apostou em um look azul, que deixava seu corpão em evidência, e sambou muito.

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"Lexa é a nossa rainha de bateria para o Carnaval 2027! Seja bem-vinda, rainha! A bateria Sintonia de Cavalcanti é toda sua!", escreveu o perfil oficial da escola, no Instagram. "Que honra", comentou Lexa.







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Em outra publicação, Lexa falou sobre o retorno à Sapucaí à frente da Sintonia de Cavalcanti. "Que honra estar à frente da bateria, que honra estar com vocês. Muito obrigada! Mestre Leo Capoeira, você sabe que tem meu coração. Meu primeiro mestre como rainha de bateria da minha vida. Toda vez que ficava insegura, olhava para o lado e via que o Leo estava comigo, me sentia muito segura. Hoje sou uma rainha mais preparada, estou em casa", celebrou.







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Nos comentários, Maryanne Hipólito, que ocupou o cargo anteriormente, deixou uma mensagem para a artista. "À nova rainha de bateria da Em Cima da Hora, desejo um reinado brilhante à frente da sintonia de Cavalcanti. Essa bateria me trouxe tanta felicidade e momentos inesquecíveis, vividos ao lado do mestre Léo e de toda a comunidade. Que este retorno seja repleto de coisas boas!". Lexa agradeceu: "Sua linda! Você é maravilhosa! Muito obrigada pelo seu carinho e respeito! Desejo para você muitas bençãos!".