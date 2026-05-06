Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora: ’Que honra’Reprodução de vídeo

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Rio - Lexa, de 31 anos, foi anunciada como a nova rainha bateria da Em Cima da Hora, da Série Ouro, nesta terça-feira (5), durante o evento de lançamento do enredo para o Carnaval 2027,  "Luzia Pinta - Da Calunga Grande aos Calundus da Cura". Para a ocasião, a cantora apostou em um look azul, que deixava seu corpão em evidência, e sambou muito. 
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Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora: 'Que honra' - Reprodução de vídeo
Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora: 'Que honra' - Reprodução de vídeo
"Lexa é a nossa rainha de bateria para o Carnaval 2027! Seja bem-vinda, rainha! A bateria Sintonia de Cavalcanti é toda sua!", escreveu o perfil oficial da escola, no Instagram. "Que honra", comentou Lexa.
 
 
 
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Em outra publicação, Lexa falou sobre o retorno à Sapucaí à frente da Sintonia de Cavalcanti. "Que honra estar à frente da bateria, que honra estar com vocês. Muito obrigada! Mestre Leo Capoeira, você sabe que tem meu coração. Meu primeiro mestre como rainha de bateria da minha vida. Toda vez que ficava insegura, olhava para o lado e via que o Leo estava comigo, me sentia muito segura. Hoje sou uma rainha mais preparada, estou em casa", celebrou. 

Nos comentários, Maryanne Hipólito, que ocupou o cargo anteriormente, deixou uma mensagem para a artista. "À nova rainha de bateria da Em Cima da Hora, desejo um reinado brilhante à frente da sintonia de Cavalcanti. Essa bateria me trouxe tanta felicidade e momentos inesquecíveis, vividos ao lado do mestre Léo e de toda a comunidade. Que este retorno seja repleto de coisas boas!". Lexa agradeceu: "Sua linda! Você é maravilhosa! Muito obrigada pelo seu carinho e respeito! Desejo para você muitas bençãos!". 
Em 2025, Lexa deixou o cargo de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após a perda da filha, Sofia. Ela ficou na agremiação durante cinco anos. No ano passado, a cantora estreou em São Paulo como madrinha da escola Dragões da Real.
A família da cantora também tem uma forte relação com o carnaval. A irmã dela, Wenny Isa, segue como rainha de bateria da Botafogo Samba Clube, e já teve destaque em outras agremiações, como rainha de bateria da Unidos de Bangu entre 2022 e 2025, e musa da Portela no Carnaval de 2024.
Já a mãe, Darlin Ferratry desfilou como rainha de bateria do Império Serrano entre 2020 e 2024. A empresária chegou a ser anunciada como rainha da Inocentes de Belford Roxo, mas desistiu do cargo depois da perda da neta.  