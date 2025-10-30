Wenny Isa - Marcos Melo / Divulgação

Wenny Isa Marcos Melo / Divulgação

Publicado 30/10/2025 12:50

Rio - A Botafogo Samba Clube anunciou, nesta quinta-feira (30), a cantora Wenny Isa, irmã de Lexa, como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026. Aos 16 anos, Wenny será a representante oficial da bateria Ritmo Alvinegro, sob o comando do Mestre Marfim.



"É com imensa alegria e orgulho que anunciamos nossa Rainha de Bateria Wenny! Cantora, Wenny, dona de uma trajetória marcada por dedicação e brilho próprio, chega à frente da nossa bateria Ritmo Alvinegro sob o comando do talentoso Mestre Marfim, para transformar a avenida em um espetáculo de energia, arte e paixão",publicou a agremiação nas redes sociais, que completou:

"No enredo 'O Brasil que floresce em arte', Wenny vai abrilhantar nossa bateria, celebrando a genialidade de Roberto Burle Marx, traduzindo a natureza e o Brasil em curvas, formas e sentimentos. Autêntica, elegante e dona de uma presença arrebatadora, seu amor pelo Carnaval é verdadeiro, intenso e inspirador, o mesmo amor que move sua carreira como cantora e faz de cada apresentação um ato de entrega e celebração da vida. Wenny não apenas desfila, ela vive o Carnaval com alma e coração! Preparem-se, porque o coração alvinegro vai pulsar ainda mais forte, com Wenny à frente dos nossos ritmistas! Bem-vinda, nossa Rainha".



Nos comentários, a jovem agradeceu a acolhida e destacou o significado do momento: "Família alvinegra, é com o coração vibrando de gratidão que me dirijo a cada um de vocês. Peço licença à velha guarda, aos ritmistas, aos torcedores, aos sambistas de raiz e a todos os botafoguenses que fazem parte dessa corrente de amor ao samba. Hoje, celebro um compromisso de alma com vocês"

"Ao nosso presidente Sandro Flima, ao nosso mestre Marfim, à nossa bateria Ritmo Alvinegro, obrigada por confiarem em mim para vestir essa coroa, para pisar neste chão sagrado da bateria. Hoje, assumo este posto como Rainha de Bateria de corpo, voz e alma. E prometo que cada passo meu, cada sorriso, cada batida será para honrar a vocês! Vamos juntos fazer história", escreveu Wenny.



A Botafogo Samba Clube abrirá a segunda noite dos desfiles da Série Ouro, no dia 14 de fevereiro de 2026, com o enredo "O Brasil que floresce em arte", uma homenagem ao legado de Roberto Burle Marx, ícone do paisagismo e das artes visuais. O tema será desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Rangel e Raphael Torres.

Além desse novo anúncio, Wenny Isa já teve destaque em outras agremiações. Ela foi rainha de bateria da Unidos de Bangu entre 2022 e 2025, período em que representou a escola da Zona Oeste por três Carnavais consecutivos. Também ocupou o posto de rainha de bateria da Independente de Boa Vista, no Espírito Santo, e foi musa da Portela no Carnaval de 2024.



