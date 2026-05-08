Livro publicado no Japão destaca força cultural da PortelaDivulgação
Com 63 páginas, a obra traz um capítulo especial sobre o carnaval, tendo a Portela como protagonista. A capa estampa o carro abre-alas do desfile de 2017, assinado pelo carnavalesco Paulo Barros, quando a escola foi campeã.
A publicação traz, ainda, registros da bateria Tabajara do Samba, da rainha Bianca Monteiro, da ala de baianas e do casal de mestre-sala e porta-bandeira.
Para garantir a fidelidade das informações, a editora Kokudo contou com o apoio do Consulado da Portela no Japão, responsável por colaborar na construção do texto e na curadoria das imagens.
Segundo Marcello Sudoh, presidente da entidade e integrante do departamento cultural da escola, a publicação do material nas escolas japonesas atende à curiosidade dos estudantes em conhecer diferentes culturas ao redor do mundo.
Além do carnaval, o livro também aborda aspectos da culinária, fauna, flora, geografia, história e sociedade brasileiras. A iniciativa dialoga com a forte presença brasileira no Japão — cerca de 200 mil pessoas — e com a tradição local de celebrações inspiradas no samba, como o Carnaval de Asakusa, realizado desde 1981 e considerado o maior do gênero fora do Brasil.
De acordo com Kishuko Sudoh, vice-presidente do Consulado da Portela no Japão, a obra contribui para conectar jovens japoneses ao universo do samba, da língua portuguesa e das tradições brasileiras desde cedo.
“Ver a Portela em um livro didático no Japão mostra a força do nosso carnaval e do samba como linguagem universal. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça a responsabilidade de preservar e difundir a nossa história para as próximas gerações, dentro e fora do Brasil”, celebra o presidente da escola, Junior Escafura.
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