Porto da Pedra anuncia enredo sobre missão histórica da MPB em Angola para o Carnaval 2027 - Divulgação

Porto da Pedra anuncia enredo sobre missão histórica da MPB em Angola para o Carnaval 2027Divulgação

Publicado 08/05/2026 20:44 | Atualizado 08/05/2026 20:47

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. Com o título “Porto Kalunga”, a escola de São Gonçalo irá contar a história da missão artística realizada em Angola no fim da década de 1970, que reuniu importantes nomes da música popular brasileira em uma imersão cultural no país africano.

O tema será desenvolvido pelos carnavalescos Caio Cidrini e Alex Carvalho, ao lado das enredistas Thaina Santos e Bia Chaves. A proposta do desfile é revisitar a viagem que aproximou artistas brasileiros da cultura angolana poucos anos após a independência de Angola, conquistada em 1975.

A missão aconteceu a partir de um convite da Secretaria de Estado de Cultura de Angola e da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. O encontro reuniu músicos, compositores e intelectuais brasileiros em uma experiência marcada pela troca cultural, pela ancestralidade e pela conexão entre Brasil e África.

Entre os artistas que participaram da viagem estavam nomes como Martinho da Vila, Djavan, Dona Ivone Lara, Chico Buarque, Clara Nunes, João Nogueira e Dorival Caymmi, além de dezenas de representantes da cultura nacional.

Segundo a escola, a experiência teve impacto direto na produção artística dos músicos envolvidos. Martinho da Vila passou a ser reconhecido em Angola como “Embaixador Cultural”, enquanto Djavan incorporou referências da viagem em sua identidade musical. Já Chico Buarque compôs “Morena de Angola”, eternizada na voz de Clara Nunes.

“O Porto Kalunga é um enredo de muita memória e reconhecimento. Um olhar para uma travessia que marcou profundamente a MPB e a relação com Angola”, afirmou o carnavalesco Caio Cidrini.

Alex Carvalho também destacou o impacto histórico da missão cultural. “Estamos falando de histórias reais, que transformaram muitas vidas. Um encontro entre artistas e culturas que ajudou a construir identidades”, declarou.