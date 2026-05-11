'Yèyé Omó Ejá ? A Coroação das Rainhas das Águas' é o enredo da Unidos de Padre Miguel para o carnaval de 2027 - Divulgação

'Yèyé Omó Ejá ? A Coroação das Rainhas das Águas' é o enredo da Unidos de Padre Miguel para o carnaval de 2027Divulgação

Publicado 11/05/2026 09:24

Rio - A Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, definiu o enredo para o carnaval de 2027! Intitulado "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", o tema será desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez e abordará o encontro sagrado entre Iemanjá e Oxum.

O anúncio foi feito, neste domingo (10), através do Instagram. "Meu enredo nasce dos Itans de Iemanjá para contar o encontro entre o rio e o mar, entre a água doce e a imensidão salgada. O encontro de duas majestades das águas diante do colo profundo de Olokun. Quando rio e mar se reconhecem, as águas se tornam eternas", diz a legenda.







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Com forte carga simbólica e espiritual, a agremiação propõe um desfile sobre origem, destino, ancestralidade e força feminina. Um canto para as águas que movem a vida, lavam os caminhos e unem mundos. A Unidos de Padre Miguel será a quarta escola a se apresentar na Marquês de Sapucaí, no sábado, dia 06 de fevereiro.