Escola de samba do Santa Marta homenageia Michael Jackson no Carnaval 2027 - Divulgação

Escola de samba do Santa Marta homenageia Michael Jackson no Carnaval 2027Divulgação

Publicado 11/05/2026 14:01

Rio - A passagem de Michael Jackson pelo Morro Santa Marta, em 1996, servirá de inspiração para o enredo da Mocidade Unida do Santa Marta no Carnaval de 2027. A agremiação anunciou que levará para a Intendente Magalhães o tema “Quando o rei pisou no morro a favela virou pop. Somos donos da nossa história” 1996–2026.



Escola de samba do Santa Marta homenageia Michael Jackson no Carnaval 2027 Divulgação

O desfile terá como ponto de partida a gravação do clipe da música "They Don’t Care About Us", filmado no Morro Dona Marta há quase 30 anos. Na época, a presença do astro internacional transformou a comunidade em um dos cenários mais conhecidos do mundo e colocou a favela carioca em destaque na cultura pop internacional.



A proposta da escola busca discutir temas como identidade, pertencimento, memória e reconhecimento social da comunidade. Segundo a carnavalesca Carila Matzenbacher, a ideia é apresentar a história pelo olhar de quem vive no morro. “No passado, o mundo precisou que um rei pisasse no nosso chão para olhar para nós. Em 2027, será a própria comunidade que descerá o morro para mostrar sua voz, sua cultura e sua história”, afirma.



O enredo também resgata o debate levantado pela própria canção que marcou a visita de Michael Jackson ao Santa Marta. A partir da pergunta “Eles realmente passaram a nos enxergar?”, a escola pretende abordar questões ligadas à desigualdade social, visibilidade e à forma como a favela constrói sua própria narrativa.