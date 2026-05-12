Desfile da Unidos da TijucaMauro Samagaio
Para participar, basta apresentar o RG. O atendimento vale tanto para quem já desfilou no último Carnaval quanto para novos integrantes interessados em entrar nas alas da comunidade.
A escola ressalta que os antigos componentes precisam ter devolvido a fantasia utilizada no desfile de 2026. Quem ainda não regularizou a situação poderá resolvê-la no momento do recadastramento.
O diretor de Carnaval da Unidos da Tijuca, Gabriel Mello, explica que a inscrição não garante vaga automática no desfile oficial. “Na Tijuca, o componente que não ensaia, não garante a vaga. Quando os ensaios começam, a condição é que frequente os treinos semanais que iniciam em outubro. Aí sim ele estará apto para retirar a sua fantasia e desfilar conosco”, afirma.
A Unidos da Tijuca será a segunda a desfilar na segunda-feira, 8 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. A agremiação levará para a Avenida o enredo “A Cabeça do Santo”, desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, que fará sua estreia na escola.