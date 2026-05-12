Desfile da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio

Desfile da Unidos da TijucaMauro Samagaio

Publicado 12/05/2026 12:53 | Atualizado 12/05/2026 13:04

Rio - A Unidos da Tijuca inicia nesta terça-feira (12) o cadastramento das alas de comunidade para o Carnaval 2027. A inscrição, que é gratuita, acontece das 18h30 às 21h, na quadra de ensaios da agremiação, localizada na Avenida Francisco Bicalho, 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.

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Para participar, basta apresentar o RG. O atendimento vale tanto para quem já desfilou no último Carnaval quanto para novos integrantes interessados em entrar nas alas da comunidade.A escola ressalta que os antigos componentes precisam ter devolvido a fantasia utilizada no desfile de 2026. Quem ainda não regularizou a situação poderá resolvê-la no momento do recadastramento.O diretor de Carnaval da Unidos da Tijuca, Gabriel Mello, explica que a inscrição não garante vaga automática no desfile oficial. “Na Tijuca, o componente que não ensaia, não garante a vaga. Quando os ensaios começam, a condição é que frequente os treinos semanais que iniciam em outubro. Aí sim ele estará apto para retirar a sua fantasia e desfilar conosco”, afirma.A Unidos da Tijuca será a segunda a desfilar na segunda-feira, 8 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. A agremiação levará para a Avenida o enredo “A Cabeça do Santo”, desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, que fará sua estreia na escola.