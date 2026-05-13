Vila Isabel anuncia enredo inspirado em ’Torto Arado’ para o Carnaval 2027 - Divulgação

Vila Isabel anuncia enredo inspirado em ’Torto Arado’ para o Carnaval 2027Divulgação

Publicado 13/05/2026 13:29

Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou nesta quarta-feira (13) o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. A azul e branca vai apresentar “Torto arado – sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no premiado romance “Torto Arado”, do escritor Itamar Vieira Junior.

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Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, o desfile vai transformar o universo da obra literária em uma narrativa sobre luta quilombola, ancestralidade e o Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina que nunca apareceu em um desfile da Sapucaí.



Publicado em 2019, “Torto Arado” se consolidou como um dos maiores fenômenos recentes da literatura brasileira. O livro venceu os prêmios Jabuti, Oceanos e LeYa, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.



Gabriel Haddad contou que a ideia do enredo surgiu ainda em 2023, após a leitura da obra e o contato com o universo do Jarê. “O percurso pelas páginas literárias foi muito transformador, de modo que passamos a nutrir o desejo de desdobrar essa história em enredo”, afirmou o carnavalesco.



Professor da UFRJ e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do desfile, Leonardo Bora destacou que a proposta não pretende reproduzir literalmente a história criada por Itamar Vieira Junior. “Obviamente, não será uma tradução literal. A linguagem de um desfile de escola de samba é única, então é um processo de adaptação diferente do que vemos no cinema ou no teatro. Tivemos longas conversas com o Itamar e uma palavra foi bastante repetida: liberdade. Ele, o autor da história, disse: ‘vocês precisam ter liberdade criativa’”, explicou.



Autor da obra que inspira o desfile, Itamar Vieira Junior celebrou a homenagem. “Ver ‘Torto arado’ ganhar vida em uma adaptação para o Carnaval, por meio do enredo da Vila Isabel, é algo que me emociona profundamente. O samba tem a capacidade de ampliar vozes, de transformar memória em celebração e resistência”, disse o escritor.



A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027. Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, o desfile vai transformar o universo da obra literária em uma narrativa sobre luta quilombola, ancestralidade e o Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina que nunca apareceu em um desfile da Sapucaí.Publicado em 2019, “Torto Arado” se consolidou como um dos maiores fenômenos recentes da literatura brasileira. O livro venceu os prêmios Jabuti, Oceanos e LeYa, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.Gabriel Haddad contou que a ideia do enredo surgiu ainda em 2023, após a leitura da obra e o contato com o universo do Jarê. “O percurso pelas páginas literárias foi muito transformador, de modo que passamos a nutrir o desejo de desdobrar essa história em enredo”, afirmou o carnavalesco.Professor da UFRJ e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do desfile, Leonardo Bora destacou que a proposta não pretende reproduzir literalmente a história criada por Itamar Vieira Junior. “Obviamente, não será uma tradução literal. A linguagem de um desfile de escola de samba é única, então é um processo de adaptação diferente do que vemos no cinema ou no teatro. Tivemos longas conversas com o Itamar e uma palavra foi bastante repetida: liberdade. Ele, o autor da história, disse: ‘vocês precisam ter liberdade criativa’”, explicou.Autor da obra que inspira o desfile, Itamar Vieira Junior celebrou a homenagem. “Ver ‘Torto arado’ ganhar vida em uma adaptação para o Carnaval, por meio do enredo da Vila Isabel, é algo que me emociona profundamente. O samba tem a capacidade de ampliar vozes, de transformar memória em celebração e resistência”, disse o escritor.A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027.

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Confira outros enredos anunciados para 2027



Além da Vila Isabel, seis das 12 escolas do Grupo Especial do Rio já divulgaram os temas que vão apresentar na Sapucaí. Além da Vila Isabel, seis das 12 escolas do Grupo Especial do Rio já divulgaram os temas que vão apresentar na Sapucaí.

Beija-Flor de Nilópolis: “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, desenvolvido por João Vitor Araújo. homenageando em vida a pajé marajoara Zeneida Lima.



Mangueira: “Oyá por nós”, assinado por Sidney França. O tema homenageia a orixá Oyá (Iansã), celebrando sua força, movimento e poder feminino, representando ventos, tempestades e a transformação.



Paraíso do Tuiuti: “Ciata: a mãe preta do samba”, de Renato Lage, exalta a figura histórica de Hilária Batista de Almeida, baiana radicada no Rio, fundamental na fundação das escolas de samba e no candomblé



Unidos da Tijuca: “A Cabeça do Santo”, de Lucas Milato, baseado na obra de Socorro Acioli, foca no realismo mágico, explorando a história de uma estátua inacabada de Santo Antônio no sertão cearense, misturando fé, misticismo e cultura popular.



Portela: "Ao mestre, com carinho", de Paulo Barros, é uma homenagem ao cantor, compositor e ex-líder da Velha Guarda, Monarco (1933-2021).



Imperatriz Leopoldinense: “A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia”, de Leandro Vieira. A escola de Ramos narrará a história real e misteriosa do desaparecimento por 30 anos da calunga (boneca sagrada) do Maracatu Porto Rico, de Pernambuco.