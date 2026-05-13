Vila Isabel anuncia enredo inspirado em ’Torto Arado’ para o Carnaval 2027Divulgação
Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, o desfile vai transformar o universo da obra literária em uma narrativa sobre luta quilombola, ancestralidade e o Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina que nunca apareceu em um desfile da Sapucaí.
Publicado em 2019, “Torto Arado” se consolidou como um dos maiores fenômenos recentes da literatura brasileira. O livro venceu os prêmios Jabuti, Oceanos e LeYa, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.
Gabriel Haddad contou que a ideia do enredo surgiu ainda em 2023, após a leitura da obra e o contato com o universo do Jarê. “O percurso pelas páginas literárias foi muito transformador, de modo que passamos a nutrir o desejo de desdobrar essa história em enredo”, afirmou o carnavalesco.
Professor da UFRJ e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do desfile, Leonardo Bora destacou que a proposta não pretende reproduzir literalmente a história criada por Itamar Vieira Junior. “Obviamente, não será uma tradução literal. A linguagem de um desfile de escola de samba é única, então é um processo de adaptação diferente do que vemos no cinema ou no teatro. Tivemos longas conversas com o Itamar e uma palavra foi bastante repetida: liberdade. Ele, o autor da história, disse: ‘vocês precisam ter liberdade criativa’”, explicou.
Autor da obra que inspira o desfile, Itamar Vieira Junior celebrou a homenagem. “Ver ‘Torto arado’ ganhar vida em uma adaptação para o Carnaval, por meio do enredo da Vila Isabel, é algo que me emociona profundamente. O samba tem a capacidade de ampliar vozes, de transformar memória em celebração e resistência”, disse o escritor.
A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027.
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Além da Vila Isabel, seis das 12 escolas do Grupo Especial do Rio já divulgaram os temas que vão apresentar na Sapucaí.
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