Agnaldo Corrêa e Lucas Abelha são anunciados como carnavalescos da Lins Imperial - Divulgação

Agnaldo Corrêa e Lucas Abelha são anunciados como carnavalescos da Lins ImperialDivulgação

Publicado 14/05/2026 13:38

Rio – A Lins Imperial, que desfila pela Série Prata, terá uma dupla de carnavalescos para desenvolver o Carnaval 2027. Os escolhidos são Agnaldo Corrêa e Lucas Abelha.

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Agnaldo, que iniciou sua carreira em 1986, acumula passagens por escolas tradicionais como Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz Leopoldinense, Inocentes de Belford Roxo e Mocidade Independente de Inhaúma. O carnavalesco integra a equipe da Lins desde 2007. A partir de 2025, passou a ocupar o cargo principal no desenvolvimento artístico da escola.Já Lucas chega para reforçar o projeto da agremiação em 2027. Atuando há dez anos no universo carnavalesco, ele construiu carreira como ilustrador, cenógrafo e figurinista, com trabalhos realizados em escolas como Unidos de Vila Isabel e Acadêmicos do Salgueiro.“Teremos ainda mais ousadia e imponência para voltarmos à Série Ouro com louvor. O trabalho vem sendo preparado com antecedência, reunindo a criatividade de duas mentes que prometem exaltar as cores da Lins Imperial com um visual novo e impactante. A escola virá forte, unida e com a garra de seus componentes em busca do campeonato”, destacou Agnaldo.A Lins realizará, no próximo dia 30, a festa de lançamento do enredo.