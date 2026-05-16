Tinguinha assumiu o carro de som da Acadêmicos de Santa Cruz - Reprodução/Instagram

Tinguinha assumiu o carro de som da Acadêmicos de Santa Cruz Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 13:53

Rio - A Acadêmicos de Santa Cruz anunciou neste sábado (16) Rafael Tinguinha como intérprete da escola de samba para o Carnaval 2027. O anúncio contou com a participação especial do cantor Tinga, pai do artista e consagrado intérprete da Unidos de Vila Isabel.

"O bicho está solto! Seja bem-vindo, Rafael Tinguinha, novo intérprete oficial da Acadêmicos de Santa Cruz para o carnaval de 2027. Feliz é quem tem a Santa Cruz no coração", informou nas redes sociais.



Tinguinha começou a sua trajetória em 2000 na escola de samba mirim Herdeiros da Vila Isabel e foi efetivado a voz principal de 2010 a 2014. Ganhou projeção ao integrar o carro de som da escola mãe, a Unidos de Vila Isabel em 2010, onde permanece até hoje.

Como voz principal teve passagens por escolas tradicionais como Lins Imperial, Em Cima da Hora (onde em 2024 ganhou o Prêmio Feras do Carnaval como intérprete), Império da Tijuca e São Clemente. Em São Paulo, faz parte do carro de som da Barroca Zona Sul.

