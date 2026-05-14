João Ribeiro e Duda Mendes formam novo terceiro casal de MS/PB da Porto da Pedra Carol Cezario / Porto da Pedra
Porto da Pedra anuncia João Ribeiro e Duda Mendes como terceiro casal de MS/PB
A Porto da Pedra, que desfila pela Série Ouro, anunciou João Ribeiro e Duda Mendes como o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para o Carnaval 2027. Os jovens chegam ao Tigre trazendo experiências adquiridas em projetos de formação, escolas mirins e agremiações do Rio, Niterói e São Gonçalo.
João iniciou sua trajetória no Carnaval em 2018, passando por projetos como o de Manoel Dionísio e por escolas como Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy, Virando Esperança e Infante do Lins. Ao longo de sua caminhada, também atuou como primeiro e segundo mestre-sala em escolas da região.
Já Duda começou no samba ainda criança e construiu uma trajetória de destaque em escolas mirins e projetos de formação de mestre-sala e porta-bandeira. A jovem também possui forte ligação com a Porto da Pedra, onde integrou a ala das baianinhas e o projeto de casais da escola.
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