Márcio Ronald é novo carnavalesco da Independentes de Olaria - Divulgação

Márcio Ronald é novo carnavalesco da Independentes de Olaria Divulgação

Publicado 19/05/2026 15:59

Rio – A escola Independentes de Olaria anunciou Márcio Ronald como seu carnavalesco para o Carnaval 2027. A agremiação da Leopoldina disputará a Série Prata nos desfiles da Intendente Magalhães no próximo ano.

Com trajetória construída entre os carnavais do Rio e de São Paulo, Márcio começou sua carreira no samba em 2022, aos 25 anos, e desde então vem acumulando experiências em diferentes setores da produção artística. O profissional já integrou equipes de escolas como a Unidos de Vila Isabel, a Acadêmicos do Salgueiro e a Império de Casa Verde.



Além da atuação como carnavalesco, Márcio também possui experiência em montagem, decoração, desenho e criação de figurinos. Atualmente, ele faz parte da equipe de criação da Unidos do Viradouro, onde atua como figurinista ao lado do carnavalesco Tarcísio Zanon.



Paralelamente ao trabalho nos barracões, o artista cursa Indumentária na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

