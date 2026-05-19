Integrantes da Estrelinha da Mocidade vão se apresentar em festa literáriaReprodução Facebook / Mocidade
A primeira edição da Festa Literária da Mocidade Independente de Padre Miguel (FliMocidade) vai agitar a quadra da Verde e Branco da Zona Oeste nesta sexta-feira (22), das 9h às 21h30, com entrada franca.
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Mocidade Independente promove primeira edição de festa literária
Mocidade Independente promove primeira edição de festa literária
Evento, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vai a agitar a quadra, na sexta-feira (22), com oficinas e apresentações artísticas
Integrantes da Estrelinha da Mocidade vão se apresentar em festa literáriaReprodução Facebook / Mocidade
A primeira edição da Festa Literária da Mocidade Independente de Padre Miguel (FliMocidade) vai agitar a quadra da Verde e Branco da Zona Oeste nesta sexta-feira (22), das 9h às 21h30, com entrada franca.
Promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o evento tem o objetivo de aproximar estudantes da literatura e das diferentes manifestações culturais.
A programação foi organizada para atender estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I durante o dia, além de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Entre as atrações está o "planetário móvel", com projeções imersivas em uma cúpula inflável que apresentam conteúdos ligados à astronomia e à ciência.
O evento contará, ainda, com oficinas, contação de histórias, apresentações artísticas, brincadeiras e experiências educativas, além de apresentação da escola mirim Estrelinha da Mocidade, oficina de fantasias e roda de samba-enredo.
"Aqui na Mocidade, nós valorizamos muito a história da escola. Fazer esse evento é um marco para reforçar a importância literária no dia a dia dos nossos e de falar do quanto a Estrela Guia mudou a vida dessa região. São 70 anos de vida e um legado gigante. Será com certeza um dia histórico para todos nós", destaca Fernanda Mazzei, coordenadora do departamento cultural da Mocidade.
O secretário municipal de Educação do Rio, Hugo Nepomuceno, celebra a parceria. "Quando a escola ocupa espaços culturais do território, como uma escola de samba, ela amplia horizontes e fortalece vínculos com a comunidade. A FliMocidade nasce justamente desse encontro entre educação, cultura e pertencimento. Queremos que nossos estudantes reconheçam esses espaços como lugares de aprendizagem, criatividade, memória e construção de identidade."
A FliMocidade integra o circuito de festas literárias da rede municipal de ensino. A quadra fica na Rua Coronel Tamarindo, 38, Padre Miguel.
Confira a programação:
9h- Monique Maciel - Toda Rainha Tem Sua Beleza! Aqui Você Se Torna Uma Realeza!
10h- Priscila Januzzi - Nascer Do Coração
10h30- Moisés Machado - Movimento Sextou
11h- Abertura com a Estrelinha da Mocidade
14h- Ellen Vieira e Maria Flores - Maria Conta Histórias
14h30- Rosaline Alves da Silva - O Grito (Resignificando a voz do Pequeno Jornaleiro)
15h- Julio Soares - Pedrinho Adinkra
15h30- Letícia Campos - Storytelling: What Am I Thankful For?
16h- Negra Gi - Da Minha Cor; Onde É O Lugar De Dandara?
18h30- Oficina de fantasias
19h- Oficina de passistas
19h30- Roda de samba-enredo da Mocidade
10h- Priscila Januzzi - Nascer Do Coração
10h30- Moisés Machado - Movimento Sextou
11h- Abertura com a Estrelinha da Mocidade
14h- Ellen Vieira e Maria Flores - Maria Conta Histórias
14h30- Rosaline Alves da Silva - O Grito (Resignificando a voz do Pequeno Jornaleiro)
15h- Julio Soares - Pedrinho Adinkra
15h30- Letícia Campos - Storytelling: What Am I Thankful For?
16h- Negra Gi - Da Minha Cor; Onde É O Lugar De Dandara?
18h30- Oficina de fantasias
19h- Oficina de passistas
19h30- Roda de samba-enredo da Mocidade
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