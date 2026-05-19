Mocidade Independente promove primeira edição de festa literária

Integrantes da Estrelinha da Mocidade vão se apresentar em festa literária - Reprodução Facebook / Mocidade

Integrantes da Estrelinha da Mocidade vão se apresentar em festa literáriaReprodução Facebook / Mocidade

Publicado 19/05/2026 08:36

A primeira edição da Festa Literária da Mocidade Independente de Padre Miguel (FliMocidade) vai agitar a quadra da Verde e Branco da Zona Oeste nesta sexta-feira (22), das 9h às 21h30, com entrada franca.

Promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o evento tem o objetivo de aproximar estudantes da literatura e das diferentes manifestações culturais.

A programação foi organizada para atender estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I durante o dia, além de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Entre as atrações está o "planetário móvel", com projeções imersivas em uma cúpula inflável que apresentam conteúdos ligados à astronomia e à ciência.

O evento contará, ainda, com oficinas, contação de histórias, apresentações artísticas, brincadeiras e experiências educativas, além de apresentação da escola mirim Estrelinha da Mocidade, oficina de fantasias e roda de samba-enredo.

"Aqui na Mocidade, nós valorizamos muito a história da escola. Fazer esse evento é um marco para reforçar a importância literária no dia a dia dos nossos e de falar do quanto a Estrela Guia mudou a vida dessa região. São 70 anos de vida e um legado gigante. Será com certeza um dia histórico para todos nós", destaca Fernanda Mazzei, coordenadora do departamento cultural da Mocidade.

O secretário municipal de Educação do Rio, Hugo Nepomuceno, celebra a parceria. "Quando a escola ocupa espaços culturais do território, como uma escola de samba, ela amplia horizontes e fortalece vínculos com a comunidade. A FliMocidade nasce justamente desse encontro entre educação, cultura e pertencimento. Queremos que nossos estudantes reconheçam esses espaços como lugares de aprendizagem, criatividade, memória e construção de identidade."

A FliMocidade integra o circuito de festas literárias da rede municipal de ensino. A quadra fica na Rua Coronel Tamarindo, 38, Padre Miguel.

Confira a programação:

9h- Monique Maciel - Toda Rainha Tem Sua Beleza! Aqui Você Se Torna Uma Realeza!

10h- Priscila Januzzi - Nascer Do Coração

10h30- Moisés Machado - Movimento Sextou

11h- Abertura com a Estrelinha da Mocidade

14h- Ellen Vieira e Maria Flores - Maria Conta Histórias

14h30- Rosaline Alves da Silva - O Grito (Resignificando a voz do Pequeno Jornaleiro)

15h- Julio Soares - Pedrinho Adinkra

15h30- Letícia Campos - Storytelling: What Am I Thankful For?

16h- Negra Gi - Da Minha Cor; Onde É O Lugar De Dandara?

18h30- Oficina de fantasias

19h- Oficina de passistas

19h30- Roda de samba-enredo da Mocidade



