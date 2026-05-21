Viradouro, com homenagem a mestre Ciça, foi a campeã de 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Viradouro, com homenagem a mestre Ciça, foi a campeã de 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 21/05/2026 08:25

O Rio Carnaval iniciou uma nova etapa das vendas para 2027. Desde quarta-feira (20), quem adquiriu o “Ingresso Sambista” já poderá selecionar o dia de preferência para assistir aos desfiles na Sapucaí, após a definição da ordem oficial das apresentações.

A escolha pode ser feita de acordo com a disponibilidade de ingressos para domingo, segunda ou terça-feira. Para isso, o comprador precisar acessar a plataforma da Ticketmaster, utilizando o mesmo cadastro usado no momento da compra.

A Liesa orienta que o público confira atentamente a seleção antes da confirmação final. Após a conclusão do resgate, não será possível alterar a data escolhida.

Vale lembrar que o “Ingresso Sambista” permite ao público garantir lugar antecipadamente com flexibilidade para decidir posteriormente o dia de preferência. A modalidade teve vendas limitadas.