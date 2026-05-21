Viradouro, com homenagem a mestre Ciça, foi a campeã de 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia
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Evento, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vai a agitar a quadra, na sexta-feira (22), com oficinas e apresentações artísticas
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