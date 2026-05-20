Mocidade Independente revelou enredo para Carnaval de 2027 - Reprodução/Instagram

Mocidade Independente revelou enredo para Carnaval de 2027Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2026 20:37 | Atualizado 20/05/2026 21:30

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel revelou na noite desta quarta-feira (20) o enredo "Latinamente Independente - Nosso norte é o Sul em Remanifesto" para o Carnaval 2027. Assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, o tema é inspirado na obra "América Invertida", do uruguaio Joaquín Torres García.

"Pelas tuas veias abertas, organizamos o movimento. Levante, hemisfério rebelde! Erga nossa bandeira e plante nossa raiz no topo do mundo. Vire ao contrário o mapa americano. Desnorteie, América invertida! A partir de agora, o Sul é o Norte. O poder do Norte Global está sob nova direção. Sulear. Viva a Revolução Latino-Americana Independente de Padre Miguel!", escreveu na legenda do vídeo de revelação do tema.

Neste Carnaval, a agremiação ficou em 11º lugar no Grupo Especial com enredo em homenagem a cantora Rita Lee. A Mocidade Independente será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Confira outros enredos anunciados para 2027

Beija-Flor de Nilópolis: "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro", desenvolvido por João Vitor Araújo. homenageando em vida a pajé marajoara Zeneida Lima.

Mangueira: "Oyá por nós", assinado por Sidney França. O tema homenageia a orixá Oyá (Iansã), celebrando sua força, movimento e poder feminino, representando ventos, tempestades e a transformação.

Paraíso do Tuiuti: "Ciata: a mãe preta do samba", de Renato Lage, exalta a figura histórica de Hilária Batista de Almeida, baiana radicada no Rio, fundamental na fundação das escolas de samba e no candomblé.

Unidos da Tijuca: "A Cabeça do Santo", de Lucas Milato, baseado na obra de Socorro Acioli, foca no realismo mágico, explorando a história de uma estátua inacabada de Santo Antônio no sertão cearense, misturando fé, misticismo e cultura popular.

Portela: "Ao mestre, com carinho", de Paulo Barros, é uma homenagem ao cantor, compositor e ex-líder da Velha Guarda, Monarco (1933-2021).

Imperatriz Leopoldinense: "A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia", de Leandro Vieira. A escola de Ramos narrará a história real e misteriosa do desaparecimento por 30 anos da calunga (boneca sagrada) do Maracatu Porto Rico, de Pernambuco.

Vila Isabel: "Torto arado - sobre a terra há de viver sempre o mais forte", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A Azul e Branco de Noel levará para avenia enredo inspirado no premiado romance do escritor Itamar Vieira Junior.

Unidos do Viradouro: "Griô", assinado pelo carnavalesco Tarcisio Zanon. O enredo abordará a história dos guardiões da memória e das tradições na África Ocidental.