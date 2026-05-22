Estácio de Sá lança cards colecionáveis como ação especial do centenário - Rafael Arantes / Divulgação

Estácio de Sá lança cards colecionáveis como ação especial do centenárioRafael Arantes / Divulgação

Publicado 22/05/2026 13:46

Rio - A Estácio de Sá, que desfila pela Série Ouro, apresentou uma nova ação em comemoração ao seu centenário com o lançamento de uma coleção de cards. A iniciativa integra o conjunto de atividades da temporada que celebra os 100 anos da agremiação.

Ao todo, são sete cards dedicados a personalidades históricas. O material terá distribuição ao longo do ano e chega com proposta de edição limitada, voltada a fãs e colecionadores.