Estácio de Sá lança cards colecionáveis como ação especial do centenárioRafael Arantes / Divulgação
“Essa é uma temporada especial demais pra todo mundo que tem uma ligação com a Estácio. Esses são alguns dos nomes que formam os pilares da nossa história e nada melhor do que criarmos essa recordação dos ícones do Berço do Samba. É, literalmente, uma edição limitada onde poucas pessoas vão conseguir garantir a coleção completa. Nosso carnavalesco [Marcus Paulo] foi o primeiro e um dos sortudos”, destaca Luís Benitez, integrante da equipe de marketing responsável pela ação.
A seleção dos homenageados reúne nomes fundamentais da música e da história da escola: Ismael Silva, Bide, Marçal, Brancura, Luiz Melodia, Gonzaguinha e Dominguinhos do Estácio.
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