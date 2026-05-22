Estácio de Sá lança cards colecionáveis como ação especial do centenárioRafael Arantes / Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Estácio de Sá, que desfila pela Série Ouro, apresentou uma nova ação em comemoração ao seu centenário com o lançamento de uma coleção de cards. A iniciativa integra o conjunto de atividades da temporada que celebra os 100 anos da agremiação.
Ao todo, são sete cards dedicados a personalidades históricas. O material terá distribuição ao longo do ano e chega com proposta de edição limitada, voltada a fãs e colecionadores.
fotogaleria
Estácio de Sá lança cards colecionáveis como ação especial do centenário - Rafael Arantes / Divulgação
Carnavalesco da Estácio de Sá posa com card colecionável - Rafael Arantes / Divulgação

“Essa é uma temporada especial demais pra todo mundo que tem uma ligação com a Estácio. Esses são alguns dos nomes que formam os pilares da nossa história e nada melhor do que criarmos essa recordação dos ícones do Berço do Samba. É, literalmente, uma edição limitada onde poucas pessoas vão conseguir garantir a coleção completa. Nosso carnavalesco [Marcus Paulo] foi o primeiro e um dos sortudos”, destaca Luís Benitez, integrante da equipe de marketing responsável pela ação.

A seleção dos homenageados reúne nomes fundamentais da música e da história da escola: Ismael Silva, Bide, Marçal, Brancura, Luiz Melodia, Gonzaguinha e Dominguinhos do Estácio.