Diretoria da Liga RJ fez reunião com representantes de 17 escolas filiadas - Divulgação

Diretoria da Liga RJ fez reunião com representantes de 17 escolas filiadasDivulgação

Publicado 21/05/2026 11:09

A Liga RJ segue avançando no planejamento oficial do Carnaval 2027 da Série Ouro. Na noite da última terça-feira (19), a entidade realizou uma reunião de alinhamento com os diretores de carnaval das 17 agremiações filiadas, no Auditório da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), no Centro. O encontro reuniu representantes das escolas e dirigentes da entidade para discutir os principais pontos operacionais e estratégicos do próximo ano.

Entre os temas debatidos estiveram as obras da Fábrica do Samba, ensaios técnicos, movimentação de alegorias, finais de samba-enredo, cronograma de gravações do CD oficial, além de ajustes no regulamento da competição.

“Avançamos na construção de um diálogo pautado no trabalho, na dedicação e no respeito de todos pelo Carnaval da Série Ouro. Embora exista a disputa pelo título, é fundamental que ela seja salutar e fique restrita à pista dos desfiles, mantendo um convívio coletivo harmonioso no período que antecede essa disputa”, destacou o presidente da Liga RJ, Deo Pessoas.

Durante o encontro, ficou definido que as reuniões de alinhamento passarão a acontecer mensalmente, promovendo uma integração contínua entre a entidade e as escolas ao longo de toda a preparação. Os desfiles da Série Ouro, em 2027, acontecerão nos dias 5 e 6 de fevereiro, na Sapucaí.

