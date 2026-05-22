Unidos da Tijuca comunicou saída de Mileide Mihaile - Reprodução/Instagram

Unidos da Tijuca comunicou saída de Mileide Mihaile Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 19:35

fotogaleria

"Ao longo de sua trajetória conosco, Mileide representou nossa escola com dedicação, simpatia e respeito à comunidade tijucana, participando de momentos importantes da temporada. Agradecemos por toda parceria, carinho e entrega, desejando muito sucesso e deixando as portas abertas para o amanhã. Brilha, Mileide!", comunicou.

A influenciadora usou o Instagram Stories para comentar o curto período em que ficou na agremiação. "Este último ano foi verdadeiramente especial e guardarei para sempre essa experiência no meu coração. Vivi momentos inesquecíveis dentro da escola e fui calorosamente acolhida pela maravilhosa comunidade. Ao encerrar este ciclo, faço isso com um profundo sentimento de gratidão, pois essa vivência teve um impacto significativo na minha vida", disse ela.

"O samba continuará a ser parte essencial da minha história e do meu amor pelo Carnaval. Agradeço de coração à Unidos da Tijuca, à comunidade, à bateria, a todos os integrantes que fazem parte dessa família e a todos que estiveram ao meu lado durante esse período", concluiu Mileide.