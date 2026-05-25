Salgueiro anuncia enredo para o carnaval 2027 - Reprodução / Instagram

Salgueiro anuncia enredo para o carnaval 2027Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 08:08

Rio - O Salgueiro anunciou, na madrugada desta segunda-feira (25), o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história" para o Carnaval 2027. A Vermelho e Branco revisitará a trajetória de "uma das entidades mais célebres da cultura brasileira" e abordará os mitos em relação à ela. Baseado no livro "Laroyê Xica da Silva", o tema é assinado pelos carnavalescos Jorge Silveira e Leonardo Antan.

"Em 2027, o Salgueiro evoca uma das entidades mais célebres da cultura brasileira: Xica da Silva. Foi em nosso terreiro, em 1963, que sua história alcançou o mundo. Desde então, múltiplas versões de sua trajetória foram contadas e recontadas, mas todas traduziram a força de uma mulher que subverteu padrões. Foi assim que, a cada toque de tambor e a cada ponto cantado, na Avenida ou num estúdio, ela ganhou novos rostos", diz a legenda da publicação feita no Instagram.

"Na voz e no corpo de Isabel Valença, Zezé Motta e Taís Araújo, sua força renasceu em sucessivas encarnações, manifestando a potência transgressora das pombas-giras. Xica fez-se entidade das encruzilhadas: entre o estigma social e a mística popular, entre a ficção e a realidade. O que poucos imaginam é que a verdadeira história de Francisca vai muito além do mito consolidado no carnaval, no cinema e na televisão. Em 2025, o testamento da Rainha do Tijuco tornou-se público, revelando camadas inéditas sobre sua vida. Afinal, quem foi essa mulher que se tornou lenda?", continua.



"Francisca, Chica ou Xica: ela é múltipla, plural, potente e provocadora. Nunca uma só, nem dona de uma verdade absoluta. No próximo carnaval, descobriremos uma nova versão dessa entidade. A ancestralidade da Academia invoca novamente a força exusíaca que desafiou barreiras, revelando o que a História oficial ocultou. Arreda, homem, que aí vem mulher! Um enredo de Jorge Silveira e Leonardo Antan, baseado no livro “Laroyê Xica da Silva", conclui.

Rainha de bateria da agremiação, Viviane Araujo opinou sobre o enredo. "Laroyê! Minha escola não está de brincadeira não!". Dudu Nobre também se manifestou através dos comentários. "Vamos com tudo".

A proposta do desfile nasce da pesquisa de mestrado do enredista Leonardo Antan e ganha força após a divulgação pública, em 2025, do testamento de Francisca da Silva Oliveira pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O documento trouxe novas informações sobre a mulher real por trás da personagem eternizada em novelas, filmes e até mesmo do desfile de 1963 do Salgueiro, ampliando o debate sobre os estereótipos que marcaram sua representação ao longo das décadas.



"O Salgueiro terá a oportunidade de revisitar a história de uma de suas personagens mais importantes e ressignificá-la. Com a descoberta do testamento de Francisca da Silva, vamos conhecer a mulher por trás do mito construído. É o Salgueiro se reencontrando com suas grandes narrativas, colocando em destaque a negritude, ancestralidade e resistência cultural", afirma o carnavalesco Jorge Silveira.



Para o enredista Leonardo Antan, a história da Xica revela também o poder de uma escola de samba na cultura brasileira. "Foi o Salgueiro que transformou essa personagem em referência mundial ao apresentá-la no histórico desfile de 1963".

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar no dia 8 de fevereiro.