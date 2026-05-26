Taís Araujo fala sobre o samba enredo do Salgueiro, que homenageará Xica da Silva - Reprodução / Instagram

Taís Araujo fala sobre o samba enredo do Salgueiro, que homenageará Xica da SilvaReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 09:14

Rio - Taís Araujo celebrou o enredo do Salgueiro para o carnaval de 2027, que vai levar Xica da Silva para a avenida, no dia 8 de fevereiro, em um vídeo publicado no Instagram da agremiação, nesta segunda-feira (25). Ao comentar a escolha da escola, a atriz lembrou que viveu a personagem na televisão há 30 anos, na novela exibida pela Manchete, e destacou a força histórica e simbólica da mulher.

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A atriz também contextualizou a ligação antiga entre Xica e a escola de samba. "O Salgueiro falou da Xica em 63... Foi um carnaval histórico", lembrou. Ela contou ainda que ouviu dos pais, na época em que foi interpretar o papel na TV, referências ao samba-enredo daquele ano, que marcou a história da escola. "Toda vez que ela aparece, arrebenta, fica gigante".



Segundo Taís, "Samba-enredo do Salgueiro 2027: Xica da Silva. Essa mulher revolucionária que eu tive a honra de fazer na televisão 30 anos atrás", disse Taís no vídeo. Em seguida, disse que a trajetória da personagem sempre ganhou dimensão quando reapareceu na cultura brasileira. “Essa mulher é tão forte que a história dela já apareceu culturalmente no Brasil em muitos lugares, e tudo, TUDO, foi sucesso.”A atriz também contextualizou a ligação antiga entre Xica e a escola de samba. "O Salgueiro falou da Xica em 63... Foi um carnaval histórico", lembrou. Ela contou ainda que ouviu dos pais, na época em que foi interpretar o papel na TV, referências ao samba-enredo daquele ano, que marcou a história da escola. "Toda vez que ela aparece, arrebenta, fica gigante".Segundo Taís, o Salgueiro agora poderá contar a trajetória de Xica da Silva baseada em pesquisas mais recentes . “A Xica foi uma mulher muito forte, um ser político muito inteligente, uma mulher articuladora, ajudou demais a história do Brasil, e nada disso foi contado nas outras histórias. O Salgueiro tem a chance agora de ressignificar a imagem dessa mulher. Ainda bem que é no Salgueiro, escola que eu amo. Simbora Salgueiro, bora brilhar contando a história da Xica da Silva pra esse país todo e pro mundo".

Nos comentários da publicação, a atriz escreveu: "Simbora, Salgueiro Xica é gigante e é uma alegria imensa ver essa história ser recontada na avenida". Rainha de bateria da vermelho e branco, Viviane Araujo declarou: "Taís! Quero você com a gente amiga".