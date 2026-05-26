Darllan Nascimento e Pelezinho são confirmados como mestres de bateria da Unidos do Jacarezinho - Divulgação

Darllan Nascimento e Pelezinho são confirmados como mestres de bateria da Unidos do JacarezinhoDivulgação

Publicado 26/05/2026 13:30

Rio – A Unidos do Jacarezinho definiu Darllan Nascimento e Pelezinho como mestres da bateria para o Carnaval 2027. A agremiação compete pela Série Ouro na Liga RJ no próximo ano, e se reestrutura em busca de vaga no Grupo Especial.

Darllan Nascimento é músico percussionista e atua como ritmista de várias escolas de samba. Ele tem passagem em agremiações como a Unidos de Manguinhos, Vila Santa Tereza, Novo Império, Difícil é o Nome e Unidos da Ponte. Para além disso, ele é diretor de bateria do Acadêmicos do Salgueiro, no Grupo Especial.

Ele, ainda, explica sua história com a escola. “Comecei minha história ajudando meu avô Elliu, ex-mestre de bateria do Jacarezinho, fabricando macetas (objeto utilizado para tocar surdo)”.

“Em 2000 desfilei pela primeira vez no Jacarezinho na ala das crianças e em 2005 ingressei na bateria da escola permanecendo até 2010. Voltei no Carnaval 2019 para participar do projeto de resgate e retorno em 2027 na função de mestre para fazer dupla com meu amigo e irmão Pelezinho Estamos com novas ideias e também novos ideais”, completa.

Já Rafael Silva, conhecido como Pelezinho, virou ritmista da bateria da Unidos do Jacarezinho em 2008, passando ao cargo de diretor em 2013, e, então, para o comando da bateria Show Mil em 2022. Em sua carreira, já atuou pela Unidos da Ponte, Acadêmicos de Vigário Geral, Engenho da Rainha e Unidos de Manguinhos. No Grupo Especial é diretor de bateria da União de Maricá.

A agremiação se apresenta na sexta-feira de Carnaval, do dia 5 de fevereiro do próximo ano, sendo a segunda a entrar na Avenida.