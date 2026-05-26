Grazi Xavier é a nova rainha de bateria da Unidos da PonteDivulgação
Moradora de São João de Meriti, Grazi construiu a carreira entre o empreendedorismo, o universo da beleza e a produção de conteúdo nas redes sociais. Antes de entrar para o samba, ela acumulou mais de 15 títulos em concursos nacionais de beleza e também atuou como modelo.
“Moro na Baixada, sou meritiense com muito orgulho e uma das razões para aceitar o convite da Unidos da Ponte foi justamente poder mostrar a força da nossa comunidade e o quanto é importante valorizar nossas raízes. O carnaval é um espetáculo mundial e precisamos aproveitar essa vitrine para mostrar o poder que temos”, afirmou.
A ligação com o carnaval ganhou força em 2026, quando Grazi estreou na Sapucaí como musa da Inocentes de Belford Roxo. A participação chamou atenção da comunidade da Ponte e abriu caminho para o convite da bateria Ritmo Meritiense.
Flamenguista declarada e admiradora dos desfiles desde a infância, ela agora assume um dos postos de maior visibilidade da escola para o próximo desfile da agremiação.
“Hoje estou realizando um grande sonho. Ser rainha de bateria da escola do meu município tem um significado ainda mais especial. É um presente de aniversário que vou carregar para sempre na minha história”, celebrou a nova rainha, que completa mais um ano de vida no próximo dia 31.
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