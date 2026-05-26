Grazi Xavier é a nova rainha de bateria da Unidos da Ponte - Divulgação

Grazi Xavier é a nova rainha de bateria da Unidos da PonteDivulgação

Publicado 26/05/2026 11:43 | Atualizado 26/05/2026 11:44

Rio - A Unidos da Ponte definiu, nesta segunda-feira (26), quem ocupará o posto de rainha de bateria no Carnaval 2027. A escolhida é Grazi Xavier, empresária, advogada e influenciadora nascida e criada na Baixada Fluminense.