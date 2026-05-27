Portela apresenta sinopse de enredo para Carnaval 2027Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – A Portela apresentou, na noite desta terça-feira (26), a sinopse do enredo “Ao mestre, com carinho”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros para o Carnaval 2027. A proposta presta homenagem ao legado de Monarco, um dos maiores nomes da história da escola e do samba carioca.

O evento, realizado em Oswaldo Cruz, reuniu segmentos da agremiação, compositores, integrantes da Velha Guarda e torcedores. A narrativa do desfile irá percorrer diferentes fases da vida do artista, desde a infância até sua ligação afetiva e histórica com a azul e branco.

A sinopse também destaca elementos marcantes da trajetória do sambista, como o cavaquinho, as rodas de samba, o cotidiano do subúrbio e a paixão pelo futebol, além da forte relação com a religiosidade.

Segundo Paulo Barros, o enredo nasce da memória construída por Monarco ao longo de décadas dentro da escola. “A ideia é transformar essa memória em desfile e levar para a Avenida um Monarco próximo das pessoas, do subúrbio, da roda de samba e da essência da escola, da mesma forma como ele foi em vida”, afirmou o carnavalesco.
fotogaleria
Portela apresenta sinopse de enredo para 2027 - Divulgação
Evento reuniu segmentos, compositores e torcedores para apresentação de sinopse - Divulgação
Portela apresenta sinopse do enredo
Portela apresenta sinopse de enredo para Carnaval 2027 - Divulgação

O presidente da Portela, Júnior Escafura, fala sobre a relação entre o músico e a escola de samba. “Monarco faz parte da identidade da Portela. A quadra cheia, os segmentos reunidos e a participação da comunidade mostram o tamanho dessa ligação. É um enredo construído a partir da memória da escola e do legado que ele deixou para o samba”.

A Portela será a primeira agremiação a entrar na Marques de Sapucaí, pelo Grupo Especial, na terça-feira de Carnaval, em 2027.