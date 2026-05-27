Portela apresenta sinopse de enredo para Carnaval 2027 - Divulgação

Portela apresenta sinopse de enredo para Carnaval 2027Divulgação

Publicado 27/05/2026 12:19

Rio – A Portela apresentou, na noite desta terça-feira (26), a sinopse do enredo “Ao mestre, com carinho”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros para o Carnaval 2027. A proposta presta homenagem ao legado de Monarco, um dos maiores nomes da história da escola e do samba carioca.



O evento, realizado em Oswaldo Cruz, reuniu segmentos da agremiação, compositores, integrantes da Velha Guarda e torcedores. A narrativa do desfile irá percorrer diferentes fases da vida do artista, desde a infância até sua ligação afetiva e histórica com a azul e branco.



A sinopse também destaca elementos marcantes da trajetória do sambista, como o cavaquinho, as rodas de samba, o cotidiano do subúrbio e a paixão pelo futebol, além da forte relação com a religiosidade.



Segundo Paulo Barros, o enredo nasce da memória construída por Monarco ao longo de décadas dentro da escola. “A ideia é transformar essa memória em desfile e levar para a Avenida um Monarco próximo das pessoas, do subúrbio, da roda de samba e da essência da escola, da mesma forma como ele foi em vida”, afirmou o carnavalesco.