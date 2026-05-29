Ana Maria Braga justificou ausência das redes sociais nas férias - Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga justificou ausência das redes sociais nas férias Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 20:04

Rio - Ana Maria Braga, de 77 anos, esclareceu a ausência das redes sociais durante o período de férias em Nova York, nos Estados Unidos. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, compartilhou novos registros da viagem nesta sexta-feira (29).

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"Estou sumidinha daqui porque estou vivendo demais as férias! Tem dias que a vida só pede pra gente curtir o momento sem tanta correria...e é exatamente isso que eu tenho feito nas duas últimas semanas!", contou ela.

A apresentadora antecipou a gravação de uma entrevista para o retorno ao programa matinal. "E olha menina, já já tem novidade vindo aí: um café da manhã muito especial, diretamente da cidade mais famosa do mundo. Estou morrendo de saudades de vocês e daqui a pouco estou de volta", avisou Ana Maria.