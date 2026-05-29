Zeca Pagodinho mostrou look para enfrentar frio no RJ - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho mostrou look para enfrentar frio no RJReprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 18:24

Rio - Zeca Pagodinho, de 67 anos, apostou em um look estampado para comentar a baixa temperatura que atingiu o Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). O artista mostrou o conjunto amarelo que ganhou de presente do cantor Seu Jorge e completou o visual com gorro e pantufas.

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"Zeca Pagodinho Serviço de Meteorologia mandou avisar: chegou o frio no Rio de Janeiro!!! E com direito a look 'pijama fashion' presenteado pelo amigo Seu Jorge!", afirmou na legenda.

O sambista também mandou um recado para Mariana Gross, apresentadora do "RJTV", da TV Globo, e que sempre atualiza a população sobre a previsão do tempo no estado. "Alô alô Mariana Gross, estilo inverno atualizado com louvor! Chegou o frio, hein", decretou.