Sthefany Brito contou ter recebido sinal espiritual do pai - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito contou ter recebido sinal espiritual do paiReprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 21:58

Rio - Sthefany Brito chorou ao relatar um momento íntimo em família nesta sexta-feira (29). Grávida pela terceira vez, a atriz mostrava o quarto de Filippo para um dos filhos quando uma borboleta entrou no ambiente e ela entendeu como um sinal do pai, Valmir Fernandes, morto em 2018.

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"Ontem terminou o papel de parede aqui no quarto do Pipo, e aí o Enrico não tinha visto, ele veio hoje. E aí vim atrás dele para mostrar, e tinha uma borboleta na tela de proteção aqui da janela. E toda vez que eu via borboleta, eu sempre falei para ele que era quando o meu pai, que já faleceu, estava vindo visitar, dar um beijo, dizer que ele estava aqui cuidando da gente", disse ela.

A artista entendeu o momento como um indício de que o pai continua perto dela. "Eu não tenho a menor dúvida de que foi um sinal dele, de que ele está aqui comigo. Isso eu nunca tive dúvida, especialmente nesse momento tão especial, que é a chegada de um filho. Eu tenho certeza que ele está pertinho, protegendo as crianças, me protegendo e olhando pela gente".

Casada com o empresário Igor Raschkovsky, Sthefany Brito é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano e 8 meses.