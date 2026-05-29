Larissa Manoela realizou ensaio inspirado na Copa do Mundo Reprodução/Instagram

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Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, mostrou que já está na expectativa para a Copa do Mundo e realizou um ensaio temático do evento esportivo. A atriz compartilhou os registros em que aparece usando calça jeans, tênis e cropped verde com detalhes em amarelo na manga e a bandeira do Brasil no peito. 
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Larissa Manoela publicou fotos de cropped verde - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela apostou em look verde e amarelo - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela realizou ensaio inspirado na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela entrou em clima de Copa do Mundo em registros - Reprodução/Instagram
"Brazilian soul [alma brasileira], em português", afirmou ela. 
As imagens chamaram atenção de André Luiz Frambach, marido da artista. "Impossível você não ser carioca mermo!!", escreveu. Vale lembrar que a jovem nasceu em Guarapuava, no estado do Paraná. 
Os seguidores também deixaram comentários na publicação. "Que mulher perfeita", elogiou uma internauta. "Ela tem o molho", disse outra. "O look, o cabelo, o cenário, apaixonada por cada detalhe", destacou uma terceira. 
 