Larissa Manoela realizou ensaio inspirado na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela realizou ensaio inspirado na Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 19:20

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, mostrou que já está na expectativa para a Copa do Mundo e realizou um ensaio temático do evento esportivo. A atriz compartilhou os registros em que aparece usando calça jeans, tênis e cropped verde com detalhes em amarelo na manga e a bandeira do Brasil no peito.

fotogaleria

"Brazilian soul [alma brasileira], em português", afirmou ela.

As imagens chamaram atenção de André Luiz Frambach, marido da artista. "Impossível você não ser carioca mermo!!", escreveu. Vale lembrar que a jovem nasceu em Guarapuava, no estado do Paraná.

Os seguidores também deixaram comentários na publicação. "Que mulher perfeita", elogiou uma internauta. "Ela tem o molho", disse outra. "O look, o cabelo, o cenário, apaixonada por cada detalhe", destacou uma terceira.

