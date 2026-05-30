João Pedro Chaseliov recebeu boné, usado por Paulo Gustavo, de Thales Bretas durante ensaio - Reprodução / Instagram

João Pedro Chaseliov recebeu boné, usado por Paulo Gustavo, de Thales Bretas durante ensaioReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2026 09:17 | Atualizado 30/05/2026 09:18

Rio - João Pedro Chaseliov, que interpreta Paulo Gustavo (1978-2021) em "Meu Filho É um Musical", compartilhou nas redes, nesta sexta-feira (29), um presente especial que recebeu de Thales Bretas. O viúvo do humorista foi assistir a um ensaio do espetáculo e levou dois bonés que pertenceram a Paulo.



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Segundo João Pedro, Thales contou ao elenco que os acessórios foram os primeiros presentes que deu a Paulo Gustavo quando os dois começaram a namorar. Um dos bonés ficou com ele, e o outro foi entregue a Pierre Baitelli, que alterna o papel principal no musical.



"Hoje eu ganhei um dos presentes mais especiais da minha vida", disse João Pedro. "Ele contou pra gente que o primeiro presente que ele deu pro Paulo, quando eles começaram a namorar, foram dois bonés que ele trouxe de viagem".



O ator se emocionou ao mostrar o acessório e destacou as marcas de uso deixadas por Paulo. "Olha se isso aqui não é a cara do Paulo. O boné tem marquinhas e tal, aqui já tá um pouco soltinho... o Paulo usou esse boné, sabe?", destacou ele, que agradeceu a Thales pelo gesto.

"Eu queria agradecer ao Thales pelo carinho, pela generosidade. Eu não sei nem onde guardar esse boné aqui em casa, mas ele já tem um espaço imenso aqui no meu coração", afirmou. O vídeo, postado no Instagram por João, recebeu uma resposta de Thales. "Fofo!! Arrasa! Terça estou lá pra te aplaudir!".

