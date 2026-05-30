Chrigor cancelou shows do fim de semana após ser internado - Reprodução/Instagram

Chrigor cancelou shows do fim de semana após ser internado Reprodução/Instagram

Publicado 30/05/2026 12:52

Rio - A equipe de Chrigor atualizou o estado de saúde do cantor, ex-vocalista do Exaltasamba, através do Instagram Stories, neste sábado (30). Apesar de não revelar o motivo da internação do artista de 51 anos , nesta sexta (29), a nota diz que ele está estável e passa por exames.

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"Chrigor segue internado, estável, sob cuidados médicos e realizando exames. Agradecemos todas as mensagens de carinho e seguimos em oração”, diz o comunicado. Devido ao estado de saúde, Chigor cancelou as apresentações que faria na região Sul do país neste fim de semana.

Vale lembrar que Chrigor foi hospitalizado por três vezes no ano passado. Em fevereiro, o cantor sofreu uma luxação no pé durante show em São Paulo. Dois meses depois, ele deu entrada no hospital para reposição de vitaminas. Já em setembro, o artista sentiu dores nas costas após separar a briga dos cachorros e recebeu atendimento médico.