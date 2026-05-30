Netinho fala sobre detalhes de seu tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram

Netinho fala sobre detalhes de seu tratamento contra o câncerReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2026 17:50

Rio – O cantor Netinho, de 59 anos, compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde em suas redes sociais, neste sábado (30). Ele falou sobre o início de seu tratamento contra o câncer, e informou sobre o caráter "mais agressivo" do linfoma em comparação com a primeira vez que enfrentou a doença em 2025.



"Tive uma reunião longa com a minha médica Glória Bonfim Arruda. Ela me disse que o linfoma que retornou dessa vez é mais poderoso, é mais forte, mais agressivo. Nele foi detectado um novo alvo e foi esse alvo que definiu o tratamento que vou fazer”, disse.



Ele também relata que o tratamento terá início nesta próxima terça-feira, e que, de início, não haverá internação hospitalar, seguindo um modelo laboratorial para enfrentar o câncer.



O cantor afirma que apenas haverá internação, caso ocorra alguma eventualidade, “Só haverá internação se acontecer alguma coisa, por exemplo, algum efeito colateral grave. Da outra vez, não tive nenhum. Mais uma batalha começa, firme e forte, eu estou".



Netinho divulgou que foi diagnosticado novamente com a doença ainda em maio, após quase um ano de remissão.

Veja o vídeo: