Ed Motta prestou depoimento na 15ª DP (Gávea) nesta terça-feira (12) - Reginaldo Pimenta

Ed Motta prestou depoimento na 15ª DP (Gávea) nesta terça-feira (12)Reginaldo Pimenta

Publicado 12/05/2026 12:15

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Motta chegou na delegacia às 10h10 e não falou com a imprensa. O cantor deixou a distrital por volta das 12h20, acompanhado do advogado Pedro Ivo Velloso, que se limitou a dizer que "tudo foi esclarecido".

Durante a oitiva, o artista negou que tenha ofendido qualquer funcionário. Ele alegou que frequenta o restaurante há nove anos e nunca havia tido problemas com a equipe do estabelecimento, mas ficou "extremamente chateado" ao perceber que o atendente estava cobrando pela taxa de rolha.

Motta afirmou que se levantou da cadeira e disse apenas: "Nunca mais volto aqui". Em seguida, "sob influência de emoção", pegou uma cadeira e a arremessou ao chão sem a intenção de acertar qualquer pessoa. Por fim, esbarrou sem querer na mesa onde estava outro grupo e foi embora do local.

Sobre o suposto xingamento xenofóbico proferido contra o garçom, o cantor afirmou que a acusação é falsa e acrescentou que é neto de baiano e bisneto de cearense, possuindo amplo respeito pelos nordestinos. Além disso, declarou que é "negro e gordo", portanto repudia qualquer tipo de preconceito.

O caso ocorreu no último dia 2. Segundo a vítima agredida, ela estava jantando com a família e amigos, próximo à mesa do cantor, que estava com outros cinco acompanhantes. Em determinado momento, o artista se levantou e derrubou uma cadeira em que estavam os pertences do cliente.

Em seguida, houve uma discussão entre as duas mesas, ocasião em que um homem, que estaria na mesa de Motta, se levantou e agrediu a vítima com um soco no rosto.



Ainda de acordo com o cliente, ele não revidou e decidiu ir embora para não causar mais confusão. Contudo, na saída do restaurante, o autor lançou uma garrafa de vidro pelas suas costas, ferindo o lado esquerdo da cabeça.

Briga começou devido a cobrança de taxa

Segundo o registro da ocorrência, Ed Motta jogou uma cadeira na parede e derrubou outra, onde estavam os pertences do cliente. Isso aconteceu depois de uma negativa da retirada da taxa de rolha, cobrada quando o frequentador leva seu próprio vinho de casa.

Em nota, o restaurante Grado informou que o grupo do cantor teria provocado funcionários e destacou que as agressões incluíram ofensas, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre as orientações sexuais e vida privada da equipe.

Ed também foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira na direção de um garçom que se encontrava de costas.