Marvvila realiza cirurgia para remoção do sexto dedo - Reprodução do Instagram

Marvvila realiza cirurgia para remoção do sexto dedoReprodução do Instagram

Publicado 31/05/2026 08:00

Rio - Marvvila, de 27 anos, realizou, neste sábado (30), uma cirurgia para remover o sexto dedo de uma das mãos. Em vídeo publicado no Instagram, a cantora, que nasceu com polidactilia, alteração genética que faz com que uma pessoa tenha seis ou até mais dedos, revelou que era uma vontade antiga fazer o procedimento e celebrou o resultado.

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"Finalmente tirei meu sexto dedo. Procedimento que eu queria muito fazer, a vida inteira, que é o sexto dedo. Eu detesto isso aqui, que é herança de família. Hoje vou tirar! Estou nervosa, mas é hoje que vou dar tchau sem vergonha. Que emoção! Adeus, sexto dedo. É o fim de uma era", explicou.







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Marvvila já havia falado sobre a polidactilia durante a participação no "BBB 23". "Eu nasci assim. meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe. Genética é fortíssima. É um dedo pendurado, e tem uma unhazinha. Eu odeio, sempre tive vergonha", disse a artista na época.