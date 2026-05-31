Viviane Araujo ri de luta entre Kleber Bambam e Davi Brito - Reprodução/Instagram

Viviane Araujo ri de luta entre Kleber Bambam e Davi BritoReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2026 09:55

Rio – Viviane Araujo, de 51 anos, apareceu entre gargalhadas em vídeo publicado em suas redes sociais. A atriz compartilhou momento em que ela e o marido, Guilherme Militão, assistiam a luta entre Davi Brito e Kleber Bambam, que ocorreu neste sábado (30), no "Fight Music Show 8", na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.



"Eu estou chorando!", afirmou a atriz, que interpretou Consuêlo em "Três Graças". "Meu Deus, ó céu! A gente está assistindo... Que diversão", disse ela. A rainha de bateria seguiu se divertindo com o embate: "E o outro falou: 'Para de me agarrar".