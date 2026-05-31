Viviane Araujo ri de luta entre Kleber Bambam e Davi BritoReprodução/Instagram
"Eu estou chorando!", afirmou a atriz, que interpretou Consuêlo em "Três Graças". "Meu Deus, ó céu! A gente está assistindo... Que diversão", disse ela. A rainha de bateria seguiu se divertindo com o embate: "E o outro falou: 'Para de me agarrar".
A briga do Bambam com Davi Brito virou piada mesmo ne ?— Janie (@Janiellydosmarq) May 31, 2026
A Viviane cascando o bico com a briga dos dois pic.twitter.com/2ihJaL1HGY
Bambam, vencedor da primeira edição do "Big Brother Brasil" em 2002, foi o vencedor da luta, contra Davi, ganhador do "BBB 24", por nocaute técnico no sexto round.
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