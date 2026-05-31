Mulher de Chrigor fala sobre estado de saúde do cantor

Rio – Mulher de Chrigor, Amanda Arantes revelou que o marido está internado devido a uma hemorragia digestiva e deu mais detalhes do estado de saúde do artista, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela comentou que o quadro do artista é considerado estável e informou que ele já foi extubado.
"Acreditamos que em breve ele sairá da UTI e virá para casa. Ele passou bem a noite, em observação. Ele está bem, os médicos passaram e tiraram os medicamentos. Agora só está tomando corticoide para dor de garganta. Está melhorando. Deus está no comando", disse Amanda, em entrevista à "Quem".
Ela, ainda, esclareceu que o ex-vocalista do Exaltasamba não está mais sedado. "Só ficou no primeiro dia para os exames. Os médicos foram tirando a sedação aos poucos após os exames. Também ficou intubado para realização do exame somente". 
Chigor foi internado na última sexta-feira (29) e cancelou as apresentações que faria na região Sul do país neste fim de semana. Vale lembrar que o artista foi hospitalizado por três vezes no ano passado. Em fevereiro, o cantor sofreu uma luxação no pé durante show em São Paulo. Dois meses depois, ele deu entrada no hospital para reposição de vitaminas. Já em setembro, o artista sentiu dores nas costas após separar a briga dos cachorros e recebeu atendimento médico.