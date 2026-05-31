Lívia Andrade relata problema em voo - Reprodução / Instagram

Lívia Andrade relata problema em vooReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2026 12:58

Rio - Lívia Andrade passou por momentos de tensão durante um voo, na madrugada deste domingo (31). A integrante do "Domingão com Huck" contou, em vídeos publicados no Instagram Stories, que a aeronave apresentou um problema técnico e precisou fazer um pouso não programado em Miami, nos Estados Unidos.

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"Acabei de ser acordada pelo piloto avisando que estamos voltando para Miami. O avião está com problemas", escreveu ela. "Apresentou problemas bem no meio do oceano. Estou achando que está fazendo um barulho estranho, parece que diminuiu a velocidade também... Pediram para não entrarmos em pânico, pois os bombeiros vão acompanhar o avião. Temos combustível o suficiente", completou.

Já em Miami, Lívia contou que foi encaminhada para um hotel. "Não podemos retirar as malas. A gente vai voltar com o mesmo avião, mesmo assento, mesmo bilhete, mesmo tudo. Não tem a opção de catar as malas e pegar outro. Não tem mais voo. Já vi e esgotei as possibilidades".

Momentos depois, a apresentadora deu mais detalhes do ocorrido. "Parece que o problema foi no porão, onde a tripulação descansa... Falaram: 'não entrem em pânico, porque quando pousar vai ter carro de bombeiro, bombeiro para acompanhar o avião, que o avião está muito pesado, ainda tem muito combustível'. Porque não gastou esse combustível lá no ar?", disparou Lívia.

"Vou ter que voltar nesse mesmo avião que deu problema. E quando fala: 'não entrem em pânico', o que acontece? Você entre em pânico...", disse ela, que confessou: "A gente alarma sim senhor".

Em entrevista ao "Fantástico", a apresentadora contou que na ocasião chegou a se despedir da família. "Olhei pela janela, vi que o piloto tentou descer. Arremeteu, ali a gente viu que tinha alguma coisa errada. Como a gente estava voando baixo, o sinal do telefone começou a funcionar. Nesse momento, comecei a mandar mensagem pro meu irmão. Falei: 'Alan, a gente não está conseguindo pousar. Reza pra gente, por favor. Pede para mãe rezar pra gente também'. Ele respondeu: 'Calma, vai dar tudo certo'", lembrou.





