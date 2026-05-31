Ester Expósito dança junto de Bad Bunny em showReprodução/X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – A atriz Ester Expósito, de 26 anos, viralizou nas redes sociais, após aparecer em vídeo dançando próxima de Bad Bunny e aproveitando show do cantor em Madri, na Espanha, neste último sábado (30).

Expósito esteve na casita, espaço exclusivo para convidados, que serve como um palco secundário na turnê "Debí Tirar Más Fotos". O ambiente, inspirado em casas tradicionais de Porto Rico, permite que fãs, famosos e entre outros escolhidos possam ficar mais próximos de Benito.

Em registro, a artista espanhola aparece ao lado do porto riquenho ao som de "Veldá", e eles trocam olhares, enquanto ela dança.
Desde março deste ano, rumores de que Ester teria um relacionamento com o jogador do Real Madrid, Mbappé, tem ganhado força. 
Com a presença de Ester ao lado de Bad Bunny em show, internautas comentaram sobre a situação: “PSG (Paris Saint-Germain) ganhando sua segunda champions e no mesmo dia a mulher dele dançando com o Bad Bunny”. Outro, afirmou: “vi nada demais, só uma apresentação”.

Ela é conhecida pelo seu papel como Carla Rosón na série "Elite", e ganhou notoriedade no Brasil ainda em 2019, quando Anitta comentou em uma foto dela: "Casa comigo. Ester respondeu: "Quando e onde?".