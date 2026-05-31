Renata Vanzetto fala sobre furtos em seus restaurantes - Reprodução/Instagram

Renata Vanzetto fala sobre furtos em seus restaurantesReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2026 14:46

Rio – A chef Renata Vanzetto, mentora do reality culinário "Chef de Alto Nível", da TV Globo, se manifestou, neste domingo (31), sobre uma série de furtos que vem acontecendo em seus restaurantes. Em vídeos publicados no Instagram Stories, ela contou que os clientes já levaram talheres e até luminária.

"Vocês sabiam que quanto mais restaurante eu tenho, quanto mais clientes eu atendo, mais roubo a gente tem? Mais talher some, mais prato some", expôs Renata.



Vanzetto afirmou que é uma situação revoltante. "É uma coisa muito absurda, assustadora, triste". Em seguida, ela lamentou: "Tem gente que chega num carrão, pede um vinho caro e enfia quatro talheres de prata na bolsa. Enfiam uma luminária na bolsa. A luminária da mesa, simplesmente enfia na bolsa. Uma luminária de R$ 1.500. Não importa quanto custa, não é dela, é um furto, relatou.



Renata abriu seu primeiro restaurante ainda em 2007, e hoje tem em 8 espaços na região da Bela Cintra, em São Paulo. Ela já participou de programas como “Cozinheiros em Ação" e "Chef ao pé d'ouvido" do GNT.