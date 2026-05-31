Renata Vanzetto fala sobre furtos em seus restaurantesReprodução/Instagram
Vanzetto afirmou que é uma situação revoltante. "É uma coisa muito absurda, assustadora, triste". Em seguida, ela lamentou: "Tem gente que chega num carrão, pede um vinho caro e enfia quatro talheres de prata na bolsa. Enfiam uma luminária na bolsa. A luminária da mesa, simplesmente enfia na bolsa. Uma luminária de R$ 1.500. Não importa quanto custa, não é dela, é um furto, relatou.
Renata abriu seu primeiro restaurante ainda em 2007, e hoje tem em 8 espaços na região da Bela Cintra, em São Paulo. Ela já participou de programas como “Cozinheiros em Ação" e "Chef ao pé d'ouvido" do GNT.