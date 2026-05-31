Dua Lipa e Callum Turner - Amy Sussman / via AFP

Dua Lipa e Callum Turner Amy Sussman / via AFP

Publicado 31/05/2026 15:00

Rio - Dua Lipa e Callum Turner se casaram neste domingo (31), em Londres. Segundo a revista "People", a cantora e o ator trocaram alianças em uma cerimônia discreta no Old Marylebone Town Hall, edifício tradicional da capital inglesa.

A celebração reuniu um grupo pequeno de convidados. Para a ocasião, Dua escolheu um conjunto branco, com luvas e chapéu no mesmo tom, inspirado na roupa de Bianca Jagger, quando se casou com Michael Jagger, em 1971. Callum usou terno azul-marinho e gravata.

Os dois começaram a ser vistos juntos em janeiro de 2024 e assumiram o relacionamento no Instagram em julho do mesmo ano. O noivado foi confirmado pela cantora cerca de um ano depois, após meses de especulações por causa de um anel. O casal se conheceu em um café de Londres.