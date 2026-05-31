Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileiraReprodução / Instagram
Na legenda, Virginia, que fará a cobertura da Copa do Mundo pela Globo, demonstrou expectativa para a partida. “Bora BRBRBRBRBR”, escreveu.
Para compor a produção, a influenciadora combinou a camisa da Seleção com um short estampado, bolsa amarela, salto também amarelo vívido e óculos de lentes coloridas. A publicação rapidamente recebeu comentários de amigos e seguidores. “Seja pé quente, vivíbora”, escreveu o amigo e influenciador Lucas Guedez.
Ver essa foto no Instagram
Virginia está no Rio de Janeiro para acompanhar a despedida da Seleção antes da Copa do Mundo de 2026. O amistoso contra o Panamá acontece no Maracanã e contará ainda com um show de abertura de Ivete Sangalo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.