Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileiraReprodução / Instagram

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Rio - Virginia Fonseca entrou no clima da Seleção Brasileira, neste domingo (31), e compartilhou no Instagram o look escolhido para acompanhar o amistoso contra o Panamá, no Maracanã. A influenciadora publicou uma sequência de fotos usando a tradicional camisa amarela do Brasil em uma varanda com vista para a Praia de Copacabana.
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Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileira - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileira - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileira - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileira - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca exibe look para o amistoso da seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Na legenda, Virginia, que fará a cobertura da Copa do Mundo pela Globo, demonstrou expectativa para a partida. “Bora BRBRBRBRBR”, escreveu.

Para compor a produção, a influenciadora combinou a camisa da Seleção com um short estampado, bolsa amarela, salto também amarelo vívido e óculos de lentes coloridas. A publicação rapidamente recebeu comentários de amigos e seguidores. “Seja pé quente, vivíbora”, escreveu o amigo e influenciador Lucas Guedez.
 
 
 
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Um post compartilhado por Virginia (@virginia)


Virginia está no Rio de Janeiro para acompanhar a despedida da Seleção antes da Copa do Mundo de 2026. O amistoso contra o Panamá acontece no Maracanã e contará ainda com um show de abertura de Ivete Sangalo.