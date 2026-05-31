Carol Peixinho e Thiaguinho batizam o filho na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema - @wadsonhenrique_/ Reprodução do Instagram

Carol Peixinho e Thiaguinho batizam o filho na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema@wadsonhenrique_/ Reprodução do Instagram

Publicado 31/05/2026 16:11

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho batizaram o filho, Bento, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul. O casal compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais e falou sobre a emoção de reunir a família para a celebração.



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“Hoje foi um daqueles dias que ficarão marcados para sempre na história da nossa família. O batizado do nosso Bento”, escreveram em uma publicação conjunta.



Na legenda, os dois destacaram o significado religioso do momento e agradeceram aos padrinhos escolhidos, Gabriel e Clarisse. “Foi emocionante ver nossa família reunida, celebrando aquilo que realmente importa”, afirmaram.



O casal também deixou uma mensagem para o filho: “Nosso maior sonho é que você cresça sendo um homem bom. Que tenha fé nos dias difíceis, gratidão nos dias felizes e amor para espalhar por onde passar.”



Após o batizado, Carol seguiu para a Farmasi Arena, onde Thiaguinho se apresentou. Nas redes, ela publicou registros acompanhando o show do marido.

Carol e Thiaguinho assumiram o relacionamento em 2022 e anunciaram a gravidez de Bento no início deste ano. Antes disso, a influenciadora participou do reality show "Big Brother Brasil", em 2019, enquanto Thiaguinho construiu uma das carreiras mais populares do pagode brasileiro, primeiro como integrante do grupo Exaltasamba e, depois, em carreira solo.