Astrid Fontenelle vai parar no pronto-socorro após inflamação causada por espinha - Reprodução / Instagram

Astrid Fontenelle vai parar no pronto-socorro após inflamação causada por espinhaReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2026 17:21

Rio - Astrid Fontenelle, de 65 anos, revelou no Instagram que precisou passar por um atendimento de emergência por causa de uma inflamação provocada por uma espinha. A apresentadora publicou uma foto usando roupa hospitalar e máscara de proteção e relatou que os planos para o fim de semana acabaram mudando de rumo.

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“A pessoa sai de casa pra almoçar num sábado de ‘fazer as coisas no nosso tempo’ e acaba parando no pronto-socorro. Uma espinha machucou, entalou... Sei lá o que aconteceu... e os planos foram por água abaixo”, escreveu.Astrid explicou que permaneceu por horas na unidade de saúde e precisou, inclusive, ficar em jejum para realizar uma endoscopia. “A pressa da humanidade anda tanta que por várias vezes me perguntaram se tudo bem esperar. Esperei. O tempo do jejum era necessário pra fazer uma endoscopia”, relatou.Apesar do susto, a apresentadora afirmou que retornou para casa durante a madrugada e segue se recuperando. “Voltei pra casa de madrugada, eu e o incômodo”, contou.A publicação recebeu mensagens de apoio de amigos e seguidores. Entre elas, a de Eliana, que comentou: “Melhoras @astridfontenelle”, acompanhada de um coração. Outras personalidades também deixaram votos de recuperação, como Didi Wagner e Angelica Huck.Com passagens por emissoras como a MTV Brasil e a TV Globo, ela comandou programas como o Saia Justa e o Chegadas e Partidas, Astrid Fontenelle é jornalista, apresentadora e uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.