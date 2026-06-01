Rio - Belo e Alcione cantaram o hino nacional antes o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, neste domingo (31), e se tornaram assunto nas redes sociais. Os internautas apontaram a falta de sincronia entre os artistas durante a apresentação e criticaram o desempenho dos dois. Outros usuários, entretanto, acreditam que o episódio teria ocorrido devido a falhas técnicas.
O vídeo do momento viralizou. "Belo e Alcione deixando o hino morrer", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Belo e Alcione parecem que estão em karaokê entre amigos em um bar", disse outro. "Belo e Alcione completamente descompassados, um atropelando o outro", disparou uma terceira pessoa.
Outros comentários como "me deu dor física escutar Alcione e Belo cantando o hino nacional brasileiro, que vergonha foi essa? Era melhor ter deixado a torcida ter cantado a capela do que esse show de horrores", "Belo e Alcione cantando o Hino Nacional antes de Brasil x Panamá que nem uma dupla que foi sorteada pra apresentar um trabalho em grupo", "Belo e Alcione cantando o hino nacional foi uma das piores coisas que eu vi em toda minha vida", "Essa vergonha, foi no crédito ou no débito?" também foram publicados.
Por outro lado, alguns usuários acreditam que Belo e Alcione enfrentaram problemas técnicos durante a execução do hino. "Acho que estavam sem retorno, falhas técnicas", opinou um internauta. "Alcione e Belo têm voz gente! Cantam! Acontece que playback em estádio chega muito atrasado o retorno, deixava livre mesmo ou colocava alguém do lado com violão pra tocar ao vivo", opinou outro. "O Belo espremendo o negócio do retorno para ver se escuta algo", apontou mais uma pessoa.