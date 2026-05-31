Brasil e Panamá se enfrentaram no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Brasil e Panamá se enfrentaram no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 31/05/2026 20:28

Rio - A Seleção se despediu do Brasil antes da Copa do Mundo em grande estilo. A Amarelinha venceu o Panamá por 6 a 2 em amistoso disputado no Maracanã, na noite deste domingo (31). Vini Jr abriu o placar logo no início, mas o adversário buscou o empate após cobrança de falta de Murillo. A bola desviou em Matheus Cunha, que estava na barreira, e entrou. Antes do intervalo, porém, Casemiro recolocou o time de Ancelotti em vantagem. Na volta do intervalo, o técnico promoveu dez substituições, e a equipe deslanchou. Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram. Harvey fez o segundo gol dos visitantes.

Conforme a programação da CBF, a viagem da delegação do Brasil aos Estados Unidos será na segunda-feira (1º). A Seleção vai enfrentar o Egito em amistoso no dia 6, em Cleveland. Este será o último jogo da Amarelinha antes de estrear na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, em 13 de junho.

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O jogo

O Brasil começou a partida com tudo no Maracanã e abriu o placar bem no começo. Casemiro interceptou um passe da seleção panamenha, e a bola ficou com Vini Jr. O camisa 7 avançou e, no primeiro minuto, chutou forte de fora da área para balançar a rede.

No entanto, a seleção brasileira viu o Panamá dar a resposta antes mesmo dos 15 minutos. Murillo cobrou falta, a bola desviou em Matheus Cunha, que estava na barreira, e mudou de trajetória. Alisson ainda tentou voltar, mas não conseguiu impedir o empate.

A equipe de Ancelotti não fazia um grande primeiro tempo. Até tinha volume, mas era pouco para anotar o segundo gol e via o Panamá aparecer no campo de ataque também. Alisson chegou fazer uma boa defesa para evitar o segundo gol do adversário.

Mas prevaleceu o talento da Seleção. Antes dos 40 minutos, Vini Jr fez boa jogada pelo lado esquerdo, entrou na área e mandou a bola na direção do gol. Casemiro estava atento e colocou a cabeça na bola para tirar o goleiro da jogada e balançar a rede. O impedimento chegou a ser assinalado, mas o VAR traçou as linhas e confirmou que Casemiro estava em posição legal.

O Brasil ainda teve duas grandes chances com Raphinha: na primeira, mandou para fora com muito perigo; na segunda, parou no goleiro. O Panamá também conseguiu assustar na reta final, mas Alisson estava ligado no lance.

A Seleção voltou do intervalo muito modificada. O técnico Carlo Ancelotti promoveu dez substituições - apenas Léo Pereira permaneceu no retorno para o segundo tempo.



Esse novo time mostrou apetite, e o Brasil deslanchou na partida. Igor Thiago foi pressionar o goleiro, que errou na saída de bola. A bola sobrou para Rayan. O atacante aproveitou que Mosquera estava fora da meta e bateu bonito para fazer o terceiro.

O 3 a 1 no placar trouxe tranquilidade, e o Brasil quis mais. Aos 15, Danilo acionou Douglas Santos, que devolveu o passe. O volante, porém, deixou a bola passar para Lucas Paquetá. O meia finalizou de primeira e ainda contou com um desvio na marcação para anotar o quarto.

O quinto veio pouco depois, no talento de Igor Thiago. O atacante driblou o marcador, mas sofreu pênalti ao passar pelo goleiro. Ele mesmo foi para a cobrança e finalizou com categoria para marcar.

Ainda teve tempo para o sexto. O volante Danilo Santos recebeu a bola na área, limpou o marcador e finalizou para ampliar a vantagem. Pouco depois, Harvey acertou um chutaço de fora da área para anotar o segundo do Panamá.

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