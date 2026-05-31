Uruguai confirma os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026 - Divulgação

Uruguai confirma os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026Divulgação

Publicado 31/05/2026 12:46

Flamengo e Arrascaeta, Varela e De La Cruz, do Rubro-Negro, e Canobbio, do Tricolor.

Fluminense terão representantes na seleção do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Marcelo Bielsa confirmou neste domingo (31) a lista de 26 nomes que viajarão aos Estados Unidos, incluindo, do Rubro-Negro, e, do Tricolor.

Ao todo sete uruguaios que jogam no futebol brasileiro, número recorde na seleção que buscará o tricampeonato mundial. Além quarteto dos clubes do Rio, também foram confirmados: Rochet (Internacional), Piquerez e Emiliano Martínez (ambos do Palmeiras).



Puma Rodríguez, do Vasco, ficou fora mesmo ao participar de boa parte do atual ciclo. Por outro lado,mesmo ao participar de boa parte do atual ciclo.

O Uruguai iniciou a preparação para a Copa do Mundo em em 18 de maio, no CT oficial da federação do país. O grupo contou com outros jogadores que acabaram ficando fora da lista final.



Uruguai na Copa do Mundo



A Celeste Olímpica estreia no torneio em 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em Miami. O outros integrantes do Grupo H são Espanha e Cabo Verde.

O confronto contra os africanos será no dia 21, às 19h, também na cidade estadunidense. E contra os espanhóis, em 26 de junho, às 21h, na Cidade do México.