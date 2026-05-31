Uruguai confirma os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026Divulgação

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Flamengo e Fluminense terão representantes na seleção do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Marcelo Bielsa confirmou neste domingo (31) a lista de 26 nomes que viajarão aos Estados Unidos, incluindo Arrascaeta, Varela e De La Cruz, do Rubro-Negro, e Canobbio, do Tricolor.
Ao todo sete uruguaios que jogam no futebol brasileiro, número recorde na seleção que buscará o tricampeonato mundial. Além quarteto dos clubes do Rio, também foram confirmados: Rochet (Internacional), Piquerez e Emiliano Martínez (ambos do Palmeiras).
Por outro lado, Puma Rodríguez, do Vasco, ficou fora mesmo ao participar de boa parte do atual ciclo. 
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O Uruguai iniciou a preparação para a Copa do Mundo em em 18 de maio, no CT oficial da federação do país. O grupo contou com outros jogadores que acabaram ficando fora da lista final.

Uruguai na Copa do Mundo

A Celeste Olímpica estreia no torneio em 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em Miami. O outros integrantes do Grupo H são Espanha e Cabo Verde.
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O confronto contra os africanos será no dia 21, às 19h, também na cidade estadunidense. E contra os espanhóis, em 26 de junho, às 21h, na Cidade do México.