Carlo Ancelotti coletiva da seleção brasileira - Foto: André Durão

Carlo Ancelotti coletiva da seleção brasileira Foto: André Durão

Publicado 30/05/2026 10:24

Ancelotti participou neste sábado (30) de sua primeira coletiva de imprensa no período de preparação da seleção brasileira na Granja Comary. O treinador falou sobre a situação de Neymar e garantiu que o atacante seguirá no grupo para a Copa do Mundo.



"Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos de que ele teria um edema. O Santos ia cuidar desse assunto. Ele foi convocado porque, para a comissão, tinha que ser convocado. Depois a CBF toma conta do problema do Neymar. E estamos tomando conta do problema dele. Pensamos que ele vai recuperar o mais rápido possível. Está animado. Tomara que ele possa recuperar logo", disse Ancelotti.



"Para ser claro. Ele vai estar conosco até o dia em que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão disputar a Copa do Mundo. Por azar, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual", completou.





Os exames realizados por Neymar na última quarta-feira (27) constataram uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. A expectativa é que ele esteja liberado para atuar dentro de duas ou três semanas. Assim, existe a possibilidade de o atacante desfalcar a Seleção na estreia da Copa do Mundo.



O treinador também definiu a equipe titular para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Brasil iniciará a partida com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.



Além de Neymar, a Seleção não contará diante do Panamá com Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado. O trio deverá ficar à disposição para o amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho. Leia mais: Em preparação para a Copa, Seleção acompanha palestra sobre arbitragem e novas regras Os exames realizados por Neymar na última quarta-feira (27) constataram uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. A expectativa é que ele esteja liberado para atuar dentro de duas ou três semanas. Assim, existe a possibilidade de o atacante desfalcar a Seleção na estreia da Copa do Mundo.O treinador também definiu a equipe titular para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Brasil iniciará a partida com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.Além de Neymar, a Seleção não contará diante do Panamá com Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado. O trio deverá ficar à disposição para o amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho.

Outras respostas de Ancelotti:

.Jogadores fisicamente: "Falei sobre estar 100% fisicamente. Também falei em março, provavelmente não expliquei bem, que podia chamar um jogador que não estivesse 100% (no momento), mas que poderia estar 100% na Copa do Mundo. Por má sorte, não estarão 100% para a Copa do Mundo o Militão, Rodrygo, Estevão. Mas o Neymar pode estar 100%".

. Importância de Neymar: "Ele é muito conhecido, amado pela CBF, pelos jogadores. Ele está trabalhando bem para estar disponível o quanto antes. Conversamos de tudo, da recuperação, vai ser importante nesse ambiente. Importante para ele entender bem o seu papel. E acho que ele entendeu muito bem".

. Funções dos zagueiros e meio-campistas: "Os zagueiros não vão jogar no meio. No meio estamos bem cobertos com Casemiro, Bruno, Fabinho, Danilo e Paquetá. Acho que a composição dos 26 jogadores nos dão qualidade, experiência, intensidade. Ontem trabalhamos muito em nível defensivo. Não quero limitar com muitas informações os jogadores do ataque, eles têm muita qualidade, não quero criar confusão com muita informação. Em nível defensivo, teremos uma informação diária até o último jogo".



"O trabalho nosso está focado ali. Neste sentido, os zagueiros, laterais têm uma responsabilidade importante. O treino de ontem foi muito bem. Estamos motivados. A equipe entendeu muito bem o que tem que fazer na defesa, porque temos jogadores com muita experiência e faltam dois zagueiros (Marquinhos e Gabriel Magalhães) muito importantes."

.Wesley será utilizado na lateral direita: "Wesley foi muito bem na Roma como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. Ele vai atuar como lateral-direito. Nessa posição com ele pode estar o Ibañez, que tem um aspecto mais defensivo. O Danilo também pode jogar nessa posição. O outro lado está bem definido com o Douglas Santos e o Alex Sandro."

.Ego no time: "Acho que o ego não é problema. Tem que manejar o ego para a equipe. A diferença de uma estrela e um campeão é que a estrela usa seu ego para a equipe e o campeão usa seu ego para si mesmo. Gosto do jogador com ego, mas que use com personalidade e caráter para ajudar a equipe."

.Expectativa sobre Vinícius Júnior: "Vinícius está bem e animado. Teve um tempo justo depois da temporada para descansar. Vai ter um papel importante, pelo que o Vini fez nos últimos anos, pelo que o Raphinha fez. São jogadores muito importante para nós."

Novas regras da Fifa são elogiadas: "O que a Fifa está estipulando como nova regra é bonito para o futebol. Evitar perda de tempo e simulação. Ontem falamos com o grupo de arbitragem da CBF que explicou todas as regras, são muito boas para ter o jogo fluído. Para nós, é importante."

.Hino do Brasil: "O hino nacional é muito bonito. Mas também é muito complicado cantar, é muito difícil. Tanto que os jogadores novos têm dificuldade para cantar. É um hino que emociona."



.Calor não preocupa para o Mundial: "O clima, estamos acostumados (com o calor). Acho que não teremos problema nesse sentido como tivemos na Itália em 1994. Foram mudados os horários dos jogos, alguns estádios são fechados. Acho que não vamos ter problema nesse sentido."

.Preparação: "O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo. Com uma equipe forte, jogadores sérios, profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país."

.Marquinhos segue como capitão: "O capitão segue sendo o Marquinhos."