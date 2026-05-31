Treino do Fluminense nesta sexta - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Treino do Fluminense nesta sextaFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/05/2026 10:00

Rio - Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (horário de Brasília), no Mineirão. O Tricolor tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras e seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão Premiere(Pay-per-view), Record(TV aberta) e Cazé TV(Youtube)

Como chega o Cruzeiro:

O Cruzeiro chega para o duelo após vitória. A equipe não perde há sete jogos e, na última quinta-feira (28), goleou o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 3 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time venceu a Chapecoense por 2 a 1 no último fim de semana e, no momento, ocupa a 10ª colocação.



Para o confronto, o Cabuloso não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que enfrentou os equatorianos no meio de semana. Gerson, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, retorna à equipe e deve ocupar a vaga de Matheus Henrique. Outro nome que pode surgir entre os titulares é Arroyo, no lugar de Sinisterra.

Como chega o Fluminense:

O Fluminense chega para o duelo após uma classificação sofrida na Libertadores. O Tricolor venceu o Deportivo La Guaira (VEN) por 3 a 1, na última quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos. Para avançar, o clube precisava que o Independiente Rivadavia (ARG) não perdesse para o Bolívar (BOL). A equipe argentina venceu os bolivianos por 3 a 1 e garantiu a classificação tricolor. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de derrota para o Mirassol por 1 a 0 e ocupa a quarta colocação, com 30 pontos.



Para o duelo, o Fluminense terá desfalques importantes. Hércules e Lucho Acosta estão fora por desgaste físico, enquanto Canobbio foi liberado para se apresentar à seleção uruguaia. Já Freytes cumprirá suspensão. Com isso, Millán, Soteldo, Serna e Bernal podem receber oportunidade entre os titulares. Além disso, o técnico Luis Zubeldía está suspenso e não comandará a equipe à beira do campo. Maxi Cuberas ficará responsável pelo time.

Cruzeiro x Fluminense

18ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão - Minas Gerais

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Millán e Arana; Bernal, Martinelli e Savarino; Serna, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)