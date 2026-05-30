Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense - Reprodução / Instagram

Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2026 17:21

O presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro, está na Hungria e se juntou à torcida do PSG para acompanhar a final da Liga dos Campeões 2025/26, contra o Arsenal, neste sábado (30). A equipe francesa levou a melhor por 4 a 3 na disputa de pênaltis e ficou com o título.

Mattheus Montenegro, que também é advogado, foi à Europa por causa de seu trabalho e aproveitou a viagem para assistir ao jogo.

Há uma aliança entre torcedores do Fluminense e do PSG. Não é incomum ver manifestações das arquibancadas sobre essa parceria nas arquibancadas dos dois lados.

Uma organizada do Flu marcou presença em Budapeste para acompanhar a decisão ao lado de torcedores do PSG, e Montenegro esteve presente.

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, assistindo a final da Champions League no meio dos Ultras do PSG.



Divulgação pic.twitter.com/s4ZykpVXKL — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026





Agenda do Fluminense

O Tricolor vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.