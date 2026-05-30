Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseReprodução / Instagram

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O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, está na Hungria e se juntou à torcida do PSG para acompanhar a final da Liga dos Campeões 2025/26, contra o Arsenal, neste sábado (30). A equipe francesa levou a melhor por 4 a 3 na disputa de pênaltis e ficou com o título.
Mattheus Montenegro, que também é advogado, foi à Europa por causa de seu trabalho e aproveitou a viagem para assistir ao jogo. 
Há uma aliança entre torcedores do Fluminense e do PSG. Não é incomum ver manifestações das arquibancadas sobre essa parceria nas arquibancadas dos dois lados.
Uma organizada do Flu marcou presença em Budapeste para acompanhar a decisão ao lado de torcedores do PSG, e Montenegro esteve presente.

Agenda do Fluminense
O Tricolor vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.